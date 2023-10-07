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    Представитель МИД Ирана поздравил ХАМАС с успехом атаки на Израиль

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    МИД Ирана выступает с поздравлениями в адрес палестинской группировки ХАМАС, атаковавшей утром 7 октября территорию Израиля, заявил представитель ведомства Нассер Канани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство ISNA.

    «Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — сказал Каннани (цитата по РБК).

    Ранее о поддержке операции ХАМАС «Наводнение Аль-Акса», начатую палестинскими радикалами на территории Израиля, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Он сказал, что палестинской операцией «стоит гордиться».

    Движение «Хезболла» также опубликовало в субботу заявление, в котором говорится, что его участники внимательно следят за ситуацией в Газе и находятся «в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления».

    Напомним, в седьмом часу утра в субботу движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов.

    В Израиле не менее 40 человек были убиты и 740 ранены с начала массированной атаки ХАМАС — данные на момент публикации материала.

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