Представитель МИД Ирана поздравил ХАМАС с успехом атаки на Израиль

МИД Ирана выступает с поздравлениями в адрес палестинской группировки ХАМАС, атаковавшей утром 7 октября территорию Израиля, заявил представитель ведомства Нассер Канани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство ISNA.



«Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — сказал Каннани (цитата по РБК).



Ранее о поддержке операции ХАМАС «Наводнение Аль-Акса», начатую палестинскими радикалами на территории Израиля, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Он сказал, что палестинской операцией «стоит гордиться».

