Десятки раненых и погибших. В Израиле и Палестине считают потери

В Израиле не менее 40 человек были убиты и 740 ранены с начала массированной атаки группировки ХАМАС. Об этом днем 7 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом».



«Ожидается, что число погибших будет расти», — пишет издание.



Тем временем РИА Новости со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что, по предварительным данным, 161 человек погиб и 931 получил ранения в результате израильского удара по сектору Газа.



«В число жертв, вероятно, входят те, кто стал объектом авиаударов израильских военных, а также погиб во время столкновений с войсками на юге Израиля», — уточняет The Times of Israel.