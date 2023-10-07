Десятки раненых и погибших. В Израиле и Палестине считают потери

В Израиле не менее 40 человек были убиты и 740 ранены с начала массированной атаки группировки ХАМАС. Об этом днем 7 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом».
«Ожидается, что число погибших будет расти», — пишет издание.
Тем временем РИА Новости со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что, по предварительным данным, 161 человек погиб и 931 получил ранения в результате израильского удара по сектору Газа.
«В число жертв, вероятно, входят те, кто стал объектом авиаударов израильских военных, а также погиб во время столкновений с войсками на юге Израиля», — уточняет The Times of Israel.
Утром 7 октября стало известно о массированной ракетной атаке на Израиль, в ее ходе десятки были убиты, сотни ранены. Отменены занятия в школах на юге и в центре страны, идет обширная мобилизация резервистов. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) подтверждает: «ХАМАС фактически контролирует поселения в секторе Газа». Сообщалось о боях с боевиками в ряде израильских городов. Израильские ВВС нанесли ответные удары по военным объектам и командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа. Информацию о том, что известно к середине дня, — читайте на «Фонтанке».