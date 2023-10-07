Что известно о войне в Израиле спустя шесть часов после начала

Около 2500 ракет были выпущены из Газы по городам центрального и южного Израиля, боевики ХАМАС проникли в общины на юге страны по суше, морю и воздуху. Об этом говорится в текстовой трансляции израильской газеты Haaretz утром 7 октября. По оценкам израильской полиции, на которую ссылается издание, в настоящее время насчитывается 60 боевиков в 14 местах по всей стране.



Автор: youtube.com/lovesimrat

Журналисты сообщают о 22 убитых (это число, предполагается, будет расти) и 300 раненых (из которых порядка 70 — серьезно). Также десятки военных и местных жителей захвачены в заложники.

На улицах израильских городов идут бои, сообщает местное телевидение. Отменены занятия в школах на юге и в центре страны, идет обширная мобилизация резервистов. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) подтверждает: «ХАМАС фактически контролирует поселения в секторе Газа». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил спустя пять часов после начала атаки на его страну, назвав происходящее войной и пообещав, что «враг заплатит такую цену, какую они никогда раньше не знали». США осудили атаку на Израиль.

«Мы знаем о мирных жителях, которые забаррикадировались в самых разных местах, цитирует Haaretz комиссара полиции Коби Шабтая. — Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, в конце концов мы доберемся до всех. Мы переходим от одной зоны ЧП к другой. Убитых террористов немало. К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирных жителей, находившихся поблизости. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах».