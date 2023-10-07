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    Атака на Израиль: в посольстве РФ в Израиле нет информации о пострадавших среди граждан России

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    В посольстве РФ в Израиле нет информации о пострадавших среди граждан России после обстрелов со стороны сектора Газа, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в Тель-Авиве.

    «По состоянию на 11:00......обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами», — сообщили в в посольстве. Там отметили, что всем, кто находится в Израиле, в сложившейся ситуации необходимо следовать указаниям местных властей.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей.

    Местные СМИ сообщают уже о шести погибших и как минимум 200 раненых в результате атаки.

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