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    Минимум в семи населенных пунктах Израиля идут перестрелки с ХАМАС

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    В ряде мест на юге Израиля, близ сектора Газа, идут перестрелки. О том, что бои ведутся в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль Оз, Маген, Беэри и военной базе Реим и вокруг них, — сообщает 7 октября The Times of Israel.

    СМИ сообщает, что израильские жители просят о помощи, обвиняя армию обороны Израиля в недостаточном присутствии на улицах или даже отсутствии. По данным издания, за первые часы атаки уже погибли несколько человек и ранены почти 300, страна поверглась тысячам ракетных обстрелов на юге и в центре.

    Спустя пять часов после начала атаки, заявление сделал Беньямин Нетаньяху — он заявил, что «враг заплатит такую цену, какую они никогда раньше не знали».

    Минобороны Израиля сообщает: десятки истребителей ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Военная операция в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи». В стране идет массовый сбор резервистов.

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