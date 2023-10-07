Минимум в семи населенных пунктах Израиля идут перестрелки с ХАМАС

В ряде мест на юге Израиля, близ сектора Газа, идут перестрелки. О том, что бои ведутся в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль Оз, Маген, Беэри и военной базе Реим и вокруг них, — сообщает 7 октября The Times of Israel.



СМИ сообщает, что израильские жители просят о помощи, обвиняя армию обороны Израиля в недостаточном присутствии на улицах или даже отсутствии. По данным издания, за первые часы атаки уже погибли несколько человек и ранены почти 300, страна поверглась тысячам ракетных обстрелов на юге и в центре.

Спустя пять часов после начала атаки, заявление сделал Беньямин Нетаньяху — он заявил, что «враг заплатит такую цену, какую они никогда раньше не знали».