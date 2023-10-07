Нападение ХАМАС на Израиль поддержали Иран и «Хезболла»

Иран поддерживает операцию «Наводнение Аль-Акса», начатую палестинскими радикалами на территории Израиля, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.
Уточняется, что советник верховного лидера страны Али Хаменеи отметил, что палестинской операцией «стоит гордиться».
Как передает портал АlarabiyaNews, движение «Хезболла» также опубликовало в субботу заявление, в котором говорится, что его участники внимательно следят за ситуацией в Газе и находятся «в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления».
В заявлении атаку на Израиль называют «решительным ответом на продолжающуюся оккупацию Израиля и посланием тем, кто стремится к нормализации отношений с Израилем».