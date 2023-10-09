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    «Ну что, натовские друзья, доигрались». Медведев заявил, что в Израиле применяют переданное Украине оружие

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    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 9 октября прокомментировал военное противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС фразой «Ну что, натовские друзья, доигрались». По словам Медведева, в Израиле применяется оружие, которое раньше передавали Украине.

    В своем телеграм-канале Медведев отметил, что дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, «будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках».

    Заместитель председателя Совбеза полагает, что «дальше будет только хуже», поскольку на чёрном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолёты из Киева.

    Медведев также написал, что «и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы».

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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    Гость09 Окт 2023 в 16:41
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