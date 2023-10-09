«Ну что, натовские друзья, доигрались». Медведев заявил, что в Израиле применяют переданное Украине оружие

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 9 октября прокомментировал военное противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС фразой «Ну что, натовские друзья, доигрались». По словам Медведева, в Израиле применяется оружие, которое раньше передавали Украине.



В своем телеграм-канале Медведев отметил, что дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, «будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках».



Заместитель председателя Совбеза полагает, что «дальше будет только хуже», поскольку на чёрном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолёты из Киева.

