А вас я попрошу ликвидировать. Юристы России намекнули, кто будет следующим

министр юстиции Константин Чуйченко Фото: Анатолий Медведь/ Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Юридический форум в Петербурге за 12 лет своего существования наконец вышел за рамки корпоративного события. Политическая повестка поневоле приковывает внимание общества к законотворцам и толкователям свежеизданных законов. И они не обманули ожиданий, подав ему, обществу, сигналы, кому приготовиться следующим. А приготовиться нужно, судя по всему, тем, кто симпатизирует иноагентам, тем, кто не идентифицирует себя с природным гендером, и … Конституции.



Справка: Официально ПМЮФ-2023 года называется одиннадцатым, но фактически он проводится с 2011 года, а в 2021 году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате.



Министр юстиции Константин Чуйченко перемещался между сессиями стремительно, оставляя после себя шлейф федеральных новостей. Раз действующая Конституция не позволяет установить государственную идеологию, как хочет того глава СК, значит, с этой Конституцией «нам придется решить». Что делать с людьми, которые хотят поменять пол, он уже решил: их нужно лечить, а саму возможность документально сменить пол — ликвидировать. И уже окончательно решен вопрос с тем, растоптал ли Запад международное право. Сомнений быть не может — растоптал.



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От решительного Чуйченко не отставали его подчиненные. Замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что в законодательстве об иноагентах появится понятие «третьи лица». На сегодня трактовка этого понятия настолько широкая, что самый правильный ответ на вопрос «кто это?» — «да кто угодно». Чтобы стать третьим лицом, не надо быть не только иноагентам, но и даже знакомым с ним быть не надо.

«Мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — пояснил замминистра так, что стало понятно: речь идет о запрете любого упоминания об иноагенте, любого его цитирования, хоть с маркировкой, хоть без.



Еще один замминистра юстиции, Андрей Логинов, поддержал идею вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ввести уголовную ответственность за русофобию. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова (как и Яровая юрист по образованию) назвала русофобию идеологией, а ее проявления — «отдельным составом преступления, которое имеет признаки общественно опасного деяния».



«Поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия «русофобия», формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность», — сказал Андрей Логинов на сессии «Русофобия: нацизм XXI века».



Идеолог государственной идеологии, юрист, «высочайший специалист» и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин квалифицировал действия Украины в Донбассе как геноцид, рассказал, что его ведомство готово инициировать арест тех, кто выписал ордер на арест самого Владимира Путина.Помочь в реализации ареста готов телеведущий Владимир Соловьев, который заявил, что лично возглавит созданную для этих целей группу СМЕРШа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«И они еще думают о детях Донбасса?» Как в Петербурге доказывали, что Гаага не права От оголтелых пассионариев предостерегал глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В своей лекции он говорил о равной для страны степени опасности «воинствующего обличителя» Чацкого (очевидно имея ввиду критикующих из-за границы политиков, артистов и журналистов) и «высокостатусного лакея», «серого приспособленца» Молчалина (интересно, кого он имел ввиду). Спасти Россию, по мысли основоположника современного законодательства, может только чеховский герой Осип Дымов. Скромный человек дела, врач должен сказать «твердое «нет» чванству фамусовых, холуйству молчалиных, оголтелости чацких». Эта мысль не нова, ее — слово в слово — Зорькин произносил в 2011 году.



Но сегодня чацкие уже не могут, а дымовы все никак не хотят. Не хотят, возможно, потому что смирились и привыкли отдавать все на откуп чацким, молчалиным, фамусовым. Последнего Зорькин не говорил. На следующей сессии, о прогнозах российского законодательства, он не меньше трех раз сказал про свой преклонный возраст («я уже в таком возрасте и положении, что могу говорить что угодно») и столько же раз оглянулся, не подумают ли люди о нем, 80-летнем, что он оторвался от реальности, живя в достатке, рассуждая в качестве хобби о юриспруденции, не осознавая, насколько радикально практика разошлась с теорией.



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Международный статус петербургскому форуму обеспечили представители Узбекистана, Индонезии, Индии, Ирана. От Китая была генконсул в Петербурге Вэньли Ван. Полный список привести невозможно, потому что его нет на сайте ПМЮФ-2023, но глава Минюста Константин Чуйченко назвал форум самым представительным за все годы, сообщив, что в нем участвуют министры юстиции 20 стран.

Коллективный Запад на Петербургский юридический форум не приехал, но незримо на нем присутствовал. Больше всего от икоты страдали судьи Международного уголовного суда. О них говорили чуть ли не на каждой второй сессии. «Маловразумительный», «никому не нужная, бессильная структура», «сборище правовых импотентов», — подытожил Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании. А десятки судей Европейского суда по правам человека долгие годы «буквально ели с руки» американского миллиардера Джорджа Сороса и «под диктовку из-за океана штамповали ангажированные судебные вердикты».



Система международного права пришла в упадок, вынес приговор зампред Совбеза, но это не значит, что он нее нужно отказаться и закрыться в домике национального законодательства. Альтернативой может стать международный суд на базе БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) или даже вовсе созданного «клуба» попавших под санкции государств.

Когда не работает международное право, «работает ствольная и реактивная артиллерия», сказал Дмитрий Медведев. «И даже летят гиперзвуковые ракеты», — добавил он. Словно в подтверждение через пару часов по Луганскому заводу прилетела ракета, но украинская. Та же гиперзвуковая, которая пока есть только у России, сегодня никуда не полетела.

Мир стоит на пороге Третьей мировой войны, сказал второе лицо Совбеза, и, хотя победителей в ней быть не может, Россия, действуя на Украине, борется за свою территориальную целостность. Выступление Дмитрия Медведева было довольно ярким для должного быть сдержанным собрания юристов, но все же не столь эпатажным, как его твиты и посты в «Телеграм». Бывший президент и премьер-министр пытался найти ободряющие слова и повод для оптимизма. И нашел. «Восхитительная атмосфера» прекрасного и родного ему города, который стал «уникальной площадкой» для «юридических дискуссий».



Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

