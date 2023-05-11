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    Среди иноагентов появятся некие «третьи лица»

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    В законодательную базу о статусе иноагента будет введено понятие «третьи лица». Это некто, кто помогает нарушать закон.

    О новом понятии, внесение которого уже одобрил профильный думский комитет, на юридическом форуме в Петербурге 11 мая рассказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. По его словам, законодатели решили использовать режим профилактики закона. Третьи лица, цитирует Свириденко ТАСС, не являются иноагентами и даже с ними не аффилированы, но могут «оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать закон».

    «Мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — пояснил замминстра.

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