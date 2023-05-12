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    Медведев поддержал идею Ирана о создании санкционного клуба стран

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    Создать клуб стран под санкциями предложил министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума 12 мая.

    «Замучили этими санкциями. Конечно, мы должны выстоять перед односторонними санкциями», — отметил он.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал эту идею. Он отметил, что большинство санкций нелегитимны, и этой точки зрения придерживаются не только Россия и Иран, но и другие страны. «Надо бороться вместе», — добавил он.

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