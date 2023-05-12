    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    770мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.88eur82.89

    На ПМЮФ предложили ввести «русофобию» в законодательство и наказывать за нее

    2099
    49 комментариев

    Понятие «русофобия» следует закрепить в законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть уголовная ответственность. Об этом 12 мая заявили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

    В ходе заседания уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала русофобию идеологией. Она уточнила, что ее проявления считает отдельным составом преступления, которое имеет признаки общественно опасного деяния.

    В ходе сессии вице-спикер Госдумы Ирины Яровая высказалась за введение в законодательство понятия «русофобия» и установление за нее самостоятельной уголовной ответственности.

    «Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию», — сказала она (цитата по ТАСС).


    Также Яровая предложила создать специальные ведомства, которые помогали бы людям обращаться в иностранные суды по поводу русофобских заявлений, например, на иностранном тв. «Чтобы судебная система, которая позиционирует себя как демократия, дала бы оценку», — отметила вице-спикер Госдумы.

    Идею по закреплению ответственности за русофобию поддержал замминистра юстиции Андрей Логинов.

    «Поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия «русофобия», формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность», — сказал он на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» (цитата по ТАСС).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Петербургский международный юридический форум
    ЛАЙК4
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 49

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    49
    close