На ПМЮФ предложили ввести «русофобию» в законодательство и наказывать за нее

Понятие «русофобия» следует закрепить в законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть уголовная ответственность. Об этом 12 мая заявили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

В ходе заседания уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала русофобию идеологией. Она уточнила, что ее проявления считает отдельным составом преступления, которое имеет признаки общественно опасного деяния.

В ходе сессии вице-спикер Госдумы Ирины Яровая высказалась за введение в законодательство понятия «русофобия» и установление за нее самостоятельной уголовной ответственности.