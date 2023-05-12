На ПМЮФ предложили ввести «русофобию» в законодательство и наказывать за нее

Понятие «русофобия» следует закрепить в законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть уголовная ответственность. Об этом 12 мая заявили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.
В ходе заседания уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала русофобию идеологией. Она уточнила, что ее проявления считает отдельным составом преступления, которое имеет признаки общественно опасного деяния.
В ходе сессии вице-спикер Госдумы Ирины Яровая высказалась за введение в законодательство понятия «русофобия» и установление за нее самостоятельной уголовной ответственности.
«Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию», — сказала она (цитата по ТАСС).
Также Яровая предложила создать специальные ведомства, которые помогали бы людям обращаться в иностранные суды по поводу русофобских заявлений, например, на иностранном тв. «Чтобы судебная система, которая позиционирует себя как демократия, дала бы оценку», — отметила вице-спикер Госдумы.
Идею по закреплению ответственности за русофобию поддержал замминистра юстиции Андрей Логинов.
«Поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия «русофобия», формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность», — сказал он на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» (цитата по ТАСС).