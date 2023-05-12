    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    769мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.88eur82.89

    Медведев: «Мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может»

    1686
    15 комментариев

    Россия борется за собственный суверенитет и территориальную целостность, проводя специальную военную операцию на Украине, в то же время человечество как никогда близко к началу Третьей мировой войны — об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме в Петербурге.

    «Мир подошёл к Третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может», — сказал Медведев 12 мая, открывая пленарное заседание форума. Он предложил вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России, а также ответить на вопрос, кто приближает мир к апокалипсису.

    Задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства, не допустить господства одних стран над другими. В свою очередь Запад, по словам Медведева, «проводит военные экспансии под принципами «демократии», подавляет попытки жить не по созданным им лекалам».

    Упомянул Медведев также и подрыв «Северных потоков», отметив, что Россия продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву газопроводов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Дмитрий МедведевЮридический форумПетербургский международный юридический форумСеверный потокНАТОБоевые действия на Украине
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close