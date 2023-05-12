Медведев: «Мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может»

Россия борется за собственный суверенитет и территориальную целостность, проводя специальную военную операцию на Украине, в то же время человечество как никогда близко к началу Третьей мировой войны — об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме в Петербурге.

«Мир подошёл к Третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может», — сказал Медведев 12 мая, открывая пленарное заседание форума. Он предложил вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России, а также ответить на вопрос, кто приближает мир к апокалипсису.