Медведев: «Мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может»

Россия борется за собственный суверенитет и территориальную целостность, проводя специальную военную операцию на Украине, в то же время человечество как никогда близко к началу Третьей мировой войны — об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме в Петербурге.
«Мир подошёл к Третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может», — сказал Медведев 12 мая, открывая пленарное заседание форума. Он предложил вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России, а также ответить на вопрос, кто приближает мир к апокалипсису.
Задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства, не допустить господства одних стран над другими. В свою очередь Запад, по словам Медведева, «проводит военные экспансии под принципами «демократии», подавляет попытки жить не по созданным им лекалам».
Упомянул Медведев также и подрыв «Северных потоков», отметив, что Россия продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву газопроводов.