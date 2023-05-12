«И жена его Конституция». Придется ли спрашивать народ, чтобы прописать России идеологию

Фото: Александр Гальперин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Министр юстиции Константин Чуйченко накануне заявил, что «придется решить вопрос» с 13-ой статьей Конституции о запрете государственной идеологии. «Фонтанка» собрала мнения экспертов, как это вообще можно сделать.



Разговор зашел в ходе международного юридического форума в Петербурге. На нем вообще прозвучало много неожиданного (а во второй день — и того больше). А среди прочего обсуждали непреходящие ценности — в частности, патриотизм. Чтобы они стали всеобщими, придется как-то определяться с государственной идеологией, которая вообще-то запрещена отдельной статьей Конститтуции. Да, Чуйченко сразу назвал ее «повышенными обязательствами», которые Россия взяла на себя по совету так называемых партнеров. И концептуально настрой понятен. Но форум, вроде бы, юридический, так что и юридическую технику никто не отменял.



Что говорится в 13 статье Конституции:

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2.Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Александр Передрук, адвокат:

— Поскольку 13 статья Конституции — это первая глава, она не подлежит изменению никаким образом, кроме принятия новой Конституции. И в этом смысле что должно произойти: во-первых, должно быть внесено предложение об изменении этой главы. Это предложение должно быть поддержано 3\5 голосов членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

После этого по решению парламента созывается Конституционное собрание. Оно может либо подтвердить неизменность Конституции (и тогда на этом процедура завершается), либо разработать проект новой Конституции. Затем КС должно двумя третями голосов вынести проект на всенародное голосование.



Далее по разработанному проекту Основного закона проводится голосование, в нем должны принять участие более половины избирателей. И из этого числа более половины должны проголосовать за принятие новой Конституции. Если по итогам в голосовании примут участие менее половины избирателей или менее половины проголосуют «за», остается действующей «старая» Конституция.



Борис Грузд, адвокат:

— Поскольку 13-ая статья входит в первую главу Конституции, в самом Основном законе есть норма об усложненном порядке внесения изменений в эту главу. Предполагается Конституционное собрание, порядок которого до сих пор не урегулирован. Соответственно, это требует более серьезных и подготовительных действий, чтобы внести изменения в эту норму.



Порядок созыва Конституционного собрания должен быть прописан федеральным законом — другого не дано. Так как в Конституции есть только отсылка к этому Конституционному собранию, соответственно, федеральный законодатель должен урегулировать это специальным законом. «Голосование на пеньках» здесь не пройдет.

Однако в условиях, когда закон принимается в течение суток, без обсуждения даже в экспертном сообществе, не думаю, что это будет каким-либо препятствием. Главное — наличие политической воли, а она, судя по всему, есть.



Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке, член Конституционного совещания 1993 года:

— На этот вопрос очень просто ответить. Ответ ищите в главе 9-ой Конституции, которая устанавливает процедуру ее изменения и пересмотра. Тринадцатая статья относится к первой главе. В первую и вторую главы нельзя вносить поправки. Они могут быть изменены только в случае полной замены всей Конституции и принятия новой.

Замена Конституции возможна двумя путями. На основе голосования в Конституционном собрании — органе, который создается двумя палатами парламента с очень строгими требованиями к большинству, уполномоченному принимать такие решения. Либо на референдуме. Конституционного собрания у нас нет.



Алексей Александров, доктор юридических наук, экс-сенатор Российской Федерации, депутат Госдумы I, II, III созывов:

— Тринадцатая статья Конституции не может быть отменена без отмены Конституции целиком. Эта статья была введена в Основной закон, чтобы не повторился опыт статьи 6-ой Конституции СССР, которая говорила о единой идеологии КПСС. То есть чтобы не было единственной идеологии в стране, была предложена такая фраза, что в стране запрещена государственная идеология, а должно быть идеологическое многообразие. Однако дело в том, что сам текст Конституции является идеологией, основными принципами, на которых построено государство, тем более демократическое правовое государство. Так что государству нужна государственно-правовая идеология, которая проводит в жизнь основные принципы демократической правовой государственности.



Идеологии бояться не нужно. Государственно-правовая идеология демократического правового государства ни в коем случае не противоречит идеологическому многообразию. Поэтому в принципе на государственно-правовой идеологии строится государственная политика, позиция власти. Не нужно бояться обсуждения этих вопросов, они все абсолютно обоснованы.

При этом не должно быть резких заявлений, или чтобы кто-то воспринял происходящее, как «мы сейчас проводим жесткую государственную идеологию, а всем, кто не согласен, будет плохо». Это не так. Главное, спокойно в этом разбираться. Этим сейчас занимаются и государствоведы, и конституционалисты, и все юристы. Этот вопрос обсуждается очень давно. Другое дело, что у нас очень боялись обсуждать что-либо, связанное с изменением Конституции, потому что у нас была позиция конституционной стабильности.



В последнее время произошли изменения в той части Конституции, которую можно было поменять. 13-ая статья относится к той части, которую менять нельзя. Поменять эту статью Конституции можно только принятием новой Конституции, и это единственный путь.

Алексей Ковалев, адвокат:

— На данный момент, чтобы внести изменения в Конституцию РФ необходимо соблюсти порядок, установленный Главой 9 Конституции РФ. В связи с тем, что заявление касается главы Конституции — «Основы конституционного строя», стоит учесть, что для внесения в нее изменений предусмотрен специальный порядок, который описан в статье 135 КРФ.



Эти фундаментальные положения находятся под повышенной юридической защитой, поскольку их изменение влечет за собой изменение всей системы правовых норм — изменение как других глав Конституции Российской Федерации, так и всего законодательства Российской Федерации.



Необходимая процедура:

1) Для начала необходимо внести предложение о внесении поправок. Сделать это могут Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы;

2) Данное предложение должно быть поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы;

3) Далее, в случае успешного прохождения п.2 происходит созыв Конституционного собрания, в соответствии с Федеральным конституционным законом;

4) Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование.



Состав Конституционного собрания:

На сегодняшний день нет ни одного нормативно-правового акта, в котором был бы закреплен состав Конституционного собрания. Однако были попытки внести в Госдуму ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ», который в статье 10 предусматривал бы следующее: «Членами Конституционного Собрания по должности являются Президент Российской федерации, члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации». При этом никаких объективных оснований для его непринятия нет, и до сих пор его состав не определен. Сроки проведения всей процедуры прямо не прописаны.

Здесь происходит следующая интересная ситуация: проведение всенародного голосования — это право Конституционного собрания, а не обязанность. Следовательно, мнение граждан может и не учитываться при принятии решения о внесении изменений в Основы конституционного строя.



При этом недавнее внесение поправок в Конституцию РФ хоть и происходило по иной процедуре (так как изменения вносились в 3–8 главы), но всенародное голосование проводилось. Однако ряд специалистов отмечал несоблюдение некоторых фундаментальных правил при проведении процедуры внесения поправок.

С другой стороны, есть практика от 2015 года, когда Госдума отклонила законопроект, позволяющий вносить поправки в преамбулу Конституции РФ, объяснив это тем, что в преамбуле заложены базовые принципы конституционного порядка. С точки зрения конституционного права и в основах конституционного строя заложены практически те же самые принципы. Но так как трактовать все можно по-разному, то предполагается, что у государственных органов имеются возможности для применения ранее неизвестных правовых конструкций с целью проведения процедуры изменения основного закона страны.



Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»