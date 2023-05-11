«И они еще думают о детях Донбасса?» Как в Петербурге доказывали, что Гаага не права

Александр Бастрыкин, Мария Львова-Белова, Сергей Кравцов Фото: Руслан Шамуков / Фонд «Росконгресс» Поделиться Поделиться





Тема детства стала инструментом политических игр, а громче всего о судьбах детей кричат те, кого она на самом деле не волнует. Об этом, а также о государственной идеологии и необходимости новой Конституции говорили в рамках сессии «Дети Донбасса: право на защиту» на открывшемся в Петербурге Международном юридическом форуме.



«Хотел сказать "Добрый вечер", а потом понял, что время неподходящее», — такими словами начал сессию телевизионный ведущий Владимир Соловьев. Он был удивительно не похож на самого себя последних лет. Черный вельветовый френч оттенял и подчеркивал благородную, чего кривить, седину. Сдержанный тон, без намека на кривляние и буйный гнев — неизменный ныне атрибут его ежевечерних и ежедневных шоу.



«Госпожа посол», — обратился Владимир Рудольфович к Марии Захаровой и очень тепло, по-родственному улыбнулся ей. «Моя функция — быть здесь на разогреве», — ответила официальный представитель министерства иностранных дел, имея в виду, что «полноценно, полноформатно и в деталях будут освещать эту тему изнутри» (защиты детей Донбасса) спикеры, гости и организаторы.

«Мы — не они»

Помимо Захаровой участниками сессии были заявлены глава Следкома Александр Бастрыкин, министры юстиции и просвещения Константин Чуйченко и Сергей Кравцов, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова.



Тема детства стала инструментом политических игр, сообщила Захарова. Ее, темы детства, манкость в том, что она попадает и отзывается в сердце каждого. Поэтому возникает искушение эксплуатировать ее по-разному, в том числе нечистоплотно.

— Хочу обратить внимание на слова Владимира Рудольфовича, который сказал, что «ведь мы же занимались этой темой 8 лет », — негромким голосом произнесла госпожа посол. — Но вы знаете, что занимались в практическом, прикладном плане: гуманитарная помощь, учебники, одежда, медикаменты, лечение там в регионе и лечение у нас, предоставление транспорта, финансирования, человеческое тепло, семейное и так далее. Вспомните, хоть раз за все эти годы, был ли выбран образ какого-то одного ребенка, который стал бы символом политической компании?



«Ни разу», — ответила она сама себе и тут же объяснила причину. Потому что мы концентрировались на реальном решении проблем, на реальной помощи конкретным детям. Информации было много, но «ни разу никто не позволил себе эксплуатацию этой темы в политическом, информационном и главное — психологическом плане». Тут можно было бы подумать, что кто-то другой (не мы) позволил себе подобное. И оказалось, что подумать так было не совсем неправильным.

— Сегодня мы вынуждены, — сказала Захарова, и голос ее стал звучать громче, — привлекать внимание к этой теме, проводя такие форумы. Именно к этой теме привлекать внимание. Потому что вся проблема, которая нарастала все восемь лет, она сегодня используется всеми теми, кому мы противостоим, используется в качестве политического инструментария.



Форум все-таки юридический, поэтому прежде чем передать слово «высочайшим специалистам» (цитата по Захаровой. — Прим. ред.), она поделилась тремя тезисами:

«Подход к обустройству жизни детей, которые эвакуируются с соответствующих территорий, соответствует нормам Конвенции о правах ребенка 1989 года». Нормы предписывают окружить ребенка заботой, семейным теплом, любовью и пониманием. Но это опека эта временная, до тех пор, пока устанавливается связь с родственниками. Дети Донбасса психологически травмированы настолько, что это уже не дети, а семилетние «взрослые, прошедшие горячие точки». И общение с ними переворачивает сознание любого. Если бы коллективный Запад действительно волновала судьба донбасских детей, они бы не выписывали клоунский орден на арест Путина, а занимались бы обустройством тех детей, которые были эвакуированы к ним самим. А там (не у нас) ситуация катастрофическая. Как, например, неизвестна судьба донбасских детей, помещенных в испанский интернат. Или Швеция предупреждала об угрозе эксплуатации эвакуированных к ним. Франция не знает, где ее 100 тысяч украинских беженцев, ювенальные службы Германии изымают у беженцев детей, а США …

— В США из Мексики, это не только мексиканцы, это люди, въехавшие с территории Мексики, въехало 356 тысяч, вы вдумайтесь в эту цифру, детей мигрантов. 365 тысяч детей — без родителей, без опекунов и без взрослых. А теперь последнее, чтобы стал понятен международный масштаб этих западных преступных экспериментов. 85 тысяч из них просто исчезли. И они еще думают о детях Донбасса?

«Безумное решение в отношении руководства страны»

Высочайший специалист в сфере права Александр Бастрыкин выглядел как заслуженный ректор юридического университета. Говорил негромким, хорошо поставленным голосом, безошибочно расставляя паузы во фразах. Расследование, сказал он, показало и СК документально может подтвердить, «что в марте 2022 года руководство Украины предполагало проведение спецоперации на территории Донбасса — с выходом на российские границы».



— Это я адресую сторонникам партии мира, если они находятся в этом зале. Именно поэтому президент России сказал: «Мы не хотим повторять ошибок 1941 года».

Если в зале и были сторонники партии мира, то они ничем себя не выдавали в зрительном зале людей, тихо-тихо сидящих с прямыми спинами. Бастрыкин сыпал тезисами из старомодного блокнота на пружинке, которые, очевидно, были написаны от руки.

«В настоящее время имеет место геноцид в отношении народа Донбасса и в том числе донбасских детей».

«МУС принял безумное решение в отношении руководства страны и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка».

«С 2014-го по конец апреля 2023 года погибли более 5 тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних, ранения получили 9528 мирных жителей, из них 444 несовершеннолетних. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней...».

«Стиль ВСУ — прикрываться мирными гражданами как живым щитом».

«С 2014 года ведомством возбуждено более 2900 дел о событиях на Украине в отношении 716 лиц, в том числе членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур, военного и политического руководства Украины».

«Преступница, умница, красавица»

По-настоящему и искренне думать о детях Донбасса по статусу положено уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Международный преступник, которого разыскивают во всем мире, умница, красавица», — так представил ее модератор Соловьев. Умница и красавица в Петербург не приехала. На сессии выступала в формате онлайн. Возможно поэтому ее голос звучал в зале громче и звонче других спикеров.

«Мы регулярно слышим о тысячах детей, которых мы «депортировали», «насильственно удерживаем», но наконец мы дождались, что на нас вышли от уполномоченного по правам человека Украины Лубинца и передали нам список из 11 детей, которые, как им кажется, имеют родственников на территории Украины и им необходимо помочь воссоединением. Поэтому, когда мы слышим о тысячах детей, то понимаем, что это всё сфальсифицировано», — сказала она.



По словам Марии Львовой-Беловой, часть детей были воспитанниками социальных учреждений, и как только было заявлено об эвакуации, российские граждане заявили о желании принять сирот в свои семьи.

— У нас даже была семья, которая девять человек взяла. Мы понимаем, что это те дети, которых маловероятно кто-либо когда бы взял в семью. По крайней мере, на Донбассе точно. Они пережили обстрелы в бомбоубежищах, знают, кто их обстреливает. И когда говорят «верните нам детей», а куда возвращать? К насильникам? К тем, кто не заботился о них?

Приемные семьи, рассказала омбудсмен, преследует Служба безопасности Украины, им «поступают угрозы, их персональные данные выкладывают в информационном пространстве». А детей через соцсети просят снять видео об ужасной жизни в России. При этом все дети не усыновляются, над ними оформляют опекунство.



— У нас есть приоритет о том, что, если есть кровные родственники, близкие люди, которые готовы забрать ребенка, мы должны сделать всё, для того чтобы это произошло. Вне зависимости от того, где они находятся — на территории Украины или в странах Евросоюза.



Яркий пример манипуляции, говорит Львова-Белова, мариупольская история. Тогда из стертого с лица земли города в Подмосковье вывезли 31 ребенка. Они «были брошены приемными родителями или оставлены кровными во время эвакуации, собирать их приходилось по подвалам, а детям было нечего есть. Уже в России выяснилось, что у троих эвакуированных есть отец и он хочет забрать.

— Мы полностью этому способствовали: помогли приехать папе, передали детей, отправили и получили огромную волну [негатива], что хотели устроить этих детей в семью, что они должны были быть насильно усыновлены, и он в последний момент их спас.



Одного из детей Львова-Белова взяла в свою семью. Ранее она говорила журналистам, что приемный сын демонстрировал свою поддержку Украине и бегал за кровным с криком «Съем москаленка».

— Я вижу, с чем мы с вами боремся. Мощнейшая пропаганда на протяжении восьми лет. Нам придется готовить разные программы, образовательные, информационные. Нам придется перевоспитывать детей. Та пропаганда, которая велась в Украине, так просто не пройдет.

«Решение конституционного вопроса»

О программе перевоспитания шла речь в выступлении министра просвещения Сергея Кравцова. Уже сейчас, отметил он «претерпевают качественные изменения» школьные учебники по математике, физике и географии. А в следующем году будет разработан новый учебник по обществознанию.



— Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества, — сказал он.

Настоящей и непреходящей ценностью может стать, например, патриотизм, который должен быть новой государственной идеологией. Об этом Бастрыкин говорил накануне студентам на молодежном юридическом форуме.

Министру юстиции Константину Чуйченко мысль понравилась, осталось утрясти только один нюанс. «Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», — произнес Чуйченко.

«Не надо "ха-ха"»

Выступление Марии Львовой-Беловой завершилось аплодисментами. Но они тут же были прерваны репликой Александра Бастрыкина про ордер на арест, который Международный уголовный суд выписал на имя Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

— СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы тоже их скоро объявим в розыск.

Последнее предложение глава СК произнес опять же негромким голосом, но с акцентирующими паузами между словами. Эту новость тоже встретили аплодисментами, а Соловьев сказал:

— А когда мы создадим СМЕРШ, я возглавлю группу для того, чтобы их привезти к суду.

Аплодисменты были снова были прерваны. В этот раз Марией Захаровой, которая объяснила наконец нам, обывателям, зачем Бастрыкин возбуждает свои дела и инициирует заочные аресты.



— Вопрос на самом деле в систематизации документов об их преступлениях. Потому что ведь пройдет год-два-три, и нам скажут, что ничего не было. А у нас по каждому случаю будут систематизированные материалы с юридической базой, с юридической платформой.

Поэтому, сказала Захарова, не надо «ха-ха», не надо осмеивать системную работу Следкома, которая «сыграет колоссальную роль в самом недалеком будущем».

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

