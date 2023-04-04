Мария Львова-Белова: Мой приемный сын бегает за другим со словами «съем москаленка»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова недавно стала приемной матерью для подростка из Мариуполя. Об особенностях его поведения она рассказала 4 апреля на форуме «Подростки 360» во Владивостоке, передает РИА Новости.

По словам Львовой-Беловой, приемный сын бегает за другим сыном и говорит «съем москаленка», а также с гордостью рассказывает, как выходил на демонстрацию с флагом в поддержку Украины.

Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать.

«Это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать», — рассказала она.