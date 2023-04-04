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    Мария Львова-Белова: Мой приемный сын бегает за другим со словами «съем москаленка»

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    87 комментариев

    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова недавно стала приемной матерью для подростка из Мариуполя. Об особенностях его поведения она рассказала 4 апреля на форуме «Подростки 360» во Владивостоке, передает РИА Новости.

    По словам Львовой-Беловой, приемный сын бегает за другим сыном и говорит «съем москаленка», а также с гордостью рассказывает, как выходил на демонстрацию с флагом в поддержку Украины.

    Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать.

    «Это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать», — рассказала она.

    Также Мария Львова-Белова уточнила, что сейчас в России находится около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами. «С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности», — заявила уполномоченный по правам ребенка.

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    ДетиМария Львова-БеловаПодросткиДонбассУкраина
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    Комментарии 87

    Гость04 Апр 2023 в 17:37
    До чего подла
    +0−0
    Гость04 Апр 2023 в 17:27
    Пол ляма янычар
    +0−0
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