Мария Львова-Белова: Мой приемный сын бегает за другим со словами «съем москаленка»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова недавно стала приемной матерью для подростка из Мариуполя. Об особенностях его поведения она рассказала 4 апреля на форуме «Подростки 360» во Владивостоке, передает РИА Новости.
По словам Львовой-Беловой, приемный сын бегает за другим сыном и говорит «съем москаленка», а также с гордостью рассказывает, как выходил на демонстрацию с флагом в поддержку Украины.
Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать.
«Это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать», — рассказала она.
Также Мария Львова-Белова уточнила, что сейчас в России находится около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами. «С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности», — заявила уполномоченный по правам ребенка.