В России могут запретить менять пол в паспорте. Минюст готовит законопроект

Минюст планирует представить законопроект о запрете смены пола в паспорте. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, сейчас обсуждается, стоит ли вводить запрет только по юридическому аспекту или также по медицинскому. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости.

Чуйченко отметил, что за последние четыре года в России порядка четырех сотен человек сменили пол, а впоследствии было зарегистрировано 190 браков с участием этих граждан. В Минюсте предполагают, что новоиспеченные ячейки общества также усыновляли детей.

Чуйченко считает, что людей, которые хотят поменять пол, нужно лечить. «На мой взгляд… я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей. Но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе», — сказал министр.