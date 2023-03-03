Куда пойти 3–5 марта: «ковчег» абстракций в Русском музее, «Набукко» в Мариинском и гремящий «Ельник»

В первые мартовские выходные танцуем в клубах под музыку разных жанров, наслаждаемся яркостью авангарда на выставках и учимся слышать скрытое в музыке.
Актуальное
До 29 мая, 16+
Русский — на Млечном пути авангарда
Оформление новой выставки в Русском музее кажется для него нехарактерно смелым. Дизайнер Анатолий Голышев поместил работы тридцати шести мастеров из собрания Наталии Опалевой, создательницы Музея AZ — Анатолия Зверева, на своеобразный «ковчег» и пустил конструкцию в путь по залам по воображаемому Млечному Пути. Экспонатами проекта «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце стали больше 200 вещей — живописных и графических. Этого разнообразия вполне хватает, чтобы сформировать представление об эпохе 1960–1980-х годов и главных её звёздах.
«Кружок» приветствует «понеуехавших»
4 и 5 марта, 18+
В этом марте творческое объединение «Кружок» получило пустующее пока пространство бывшего кафе «Рубинштейн» в своё полное распоряжение. Отметить радость было решено, превратив место в попап-клуб с баром, билетами, концертами и посиделками до и после них. Проект откроется 4 марта большой вечеринкой «Понеуехавшие», а на следующий день праздник продолжится «Чемпионатом поэзии им. Маяковского».
Ученики Малевича в центре внимания
До 15 мая, 6+
На выставке «Николай Суетин. Илья Чашник» в Михайловском замке в этом месяце выставляются последние работы из так называемого «Архива Анны Лепорской» — переданной в дар коллекции рисунков, учебных набросков, схем, выполненных Малевичем, его учениками и другими мастерами авангарда. На этот раз в центре внимания кураторов оказались работы двух художников: Чашника и Суетина. Оба долгие годы работали с Малевичем, стали признанными мастерами дизайна и графики. Суетина к тому же помнят как реформатора русской школы фарфора.
Узнать новое
Аствацатуров — о писателях и писательстве
3 марта, 20:00, 16+
Преподаватель СПбГУ, автор «Не кормите и не трогайте пеликанов» и других романов Андрей Аствацатуров во Всемирный день писателя выступит в Доме книги. На творческой встрече будет говорить о ремесле и коллегах.
Туман и завихрения — со всех сторон
4 марта, 19:00, 12+
В субботу в Планетарии столкнутся два взгляда на снег, ледяные узоры на окнах и прочие природные чудеса. Лектор Лаборатории занимательных опытов Планетария Дмитрий Мосалев расскажет, как и зачем эти явления исследуют учёные. Его напарница, художница Дарья Матвеева со своей стороны напомнит, кто из художников вдохновлялся природой вокруг и акцентировал внимание на мельчайших деталях.
Эрос в музыке найдут и откроют
4 марта, 19:00, 18+
Когда-то культуролог Анастасия Четверикова задалась вопросом, как проявляется эрос в музыке, провела собственное исследование и в результате написала целую диссертацию. Теперь поделится знаниями со всеми желающими на лекции в особняке Гурьевых-Нарышкиных. Впечатлительным стоит не беспокоиться: выступление для всех и фривольностей не будет. На повестке вопросы, близкие к философским: как связаны эрос и смерть и почему музыканты так часто становятся секс-символами.
Послушать музыку
Niletto взбудоражит А2
4 марта, 19:00, 0+
Певец Niletto, чьи «Любимка», «Краш» и «Если тебе будет грустно» ещё недавно, кажется, играли и на каждой школьной перемене, и в модных кафе, даёт большой сольный концерт в А2. Новых хитов исполнитель за последнее время не выпустил, но и старых хватит, чтобы натанцеваться до упаду.
Рахманинов — в Филармонии
4 марта, 20:00, 6+
В субботу в Большом зале Филармонии звучат Концерты
«Тролль гнëт ель» проведёт в «Ельник»
4 марта, 20:00, 16+
Фолк-группа «Тролль гнëт ель» в «Авроре» на выходных устраивает не просто концерт, а масштабное шоу «Ельник» при участии зрителей и с приглашёнными «тайными звëздами». Необычно то, что музыканты сыграют целых 30 песен по заявкам фанатов: композиции выбирали голосованием в социальных сетях.
Рич «разложит субстрат жизни»
5 марта, 20:00, 18+
Рефлексировать по поводу того, почему сегодня так «легко быть молодым, тяжело быть русским», в клуб «Космонавт» приглашает рэпер Рич. В характерном для себя трип-хоп-стиле исполнитель представит не только хиты, но и новинки с пластинки «Чëрное на белом» . Этот альбом он называет «дихотомией делимости, разложением цветового субстрата жизни».
На сцене
«О. Лебединое» затопит всё чувствами
4 марта, 18:00, 6+
На Новой сцене Александринского театра студенты фонда «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики представляют перформанс «о. Лебединое». Классический русский балет участники под руководством хореографа Алевтины Грунтовской намеренно исследуют через принцип партиципации — культуры участия и соучастия. Во время эксперимента зрителям предлагается делать что хочется и активно участвовать в действии. Никто не запретит, например, встать и в любую секунду присоединиться к танцовщикам.
«Набукко» — Писание в Мариинском
5 марта, 15:00 и 19:00, 6+
На Новой сцене Мариинского театра готовятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко». В её основе лежат события Ветхого Завета: бедствия евреев, их пленение вавилонянами, отпущение на родину царём Вавилона Навуходоносором — он-то и есть тот самый Набукко. Творческая команда обещает сложное, многомерное и яркое музыкальное произведение. Над декорациями работал Пётр Окунев, режиссёром выступила Анна Шишкина, дирижёр и музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
«Приключения Федоры» переносят в мыльный и яркий мир
4 марта, 12:00, 6+
В семейном театре «Легенда» в этот уик-энд играют детскую музыкальную сказку «Приключения Федоры» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Взрослых в постановке традиционно радует очень близкий к оригиналу текст, а ребят — яркие объемные костюмы и множество мыльных пузырей.
В музеях
«Свиное рыло» даёт ход женскому
До 26 марта, 18+
С началом весны в галерее «Свиное рыло» на Фонтанке открылась «Женская выставка» — еë тут проводят с 2017 года. Броские и яркие работы к ней нарисовали художницы из разных городов: Алина Копейкина, Алина Путятина, Мария Любичева, Лидия Гордеенко, Лариса Голубева, Татьяна Казанская, Елизавета Бенк. Лозунг экспозиции — «Девочки лучше!»
Жванецкий и Габриадзе — рисунки-воспоминания
До 26 марта, 0+
Зрителям Театра им. В. Ф. Комиссаржевской точно стоит не пропустить выставку «Жванецкий и Габриадзе. Линии». На экспозиции в коридорах театра впервые так подробно раскрывается линия многолетней дружбы сатирика с режиссёром, сценаристом, кукольником и основателем театра марионеток в Тбилиси. Резо много раз рисовал Жванецкого, и в этих работах тот окружён друзьями, знакомыми, коллегами на любимых улицах Ленинграда, Москвы, Одессы.
«Пикник» открывает путь к неизвестному
С 4 марта до апреля, 18+
Первый национальный музей рок-музыки на Пушкинской, 10, врывается в весну с выставкой «Неизвестный «Пикник». Редкие фотографии из личного архива представил Александр Савельев, участник именитой группы с 1980-х годов. Не менее красочно, чем на кадрах, история коллектива отразилась на афишах и обложках виниловых пластинок. Они теперь тоже музейная ценность.
В «Пенатах» уроки добрососедства
До 7 мая, 6+
В Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» открылась занятная выставка о добрососедстве и пересечении судеб в первой половине XX века, разрываемой войнами и революциями. Главные герои многочисленных снимков и писем за стëклами в залах — люди, которые часто бывали у Репина, все вместе рыбачили и купались, а порой позировали ему. Среди прочих дома у художника бывали Корней Чуковский и Владимир Бехтерев. Коллега и товарищ Василий Леви также жил неподалёку от усадьбы.
В кинотеатрах
«Здоровый человек» дошёл до проката
Со 2 марта, 16+
На экраны выходит картина «Здоровый человек» — второй полнометражный фильм Петра Тодоровского. Главный герой в исполнении Никиты Ефремова — успешный ведущий спортивных новостей, который внезапно решает пересмотреть свою жизнь. Он начинает волонтерить в больницах, помогать в поисках пропавших людей и открывать новые смыслы в жизни.
«Детектор» поднимет уровень ужаса
Со 2 марта, 16+
В прокате лента «Детектор», снятая режиссёром Костасом Марсааном. В 2020 году он прославился благодаря этно-хоррору «Иччи», и с тех пор придерживается жанра. Пугать зрителей в новой ленте будет маленькая девочка, которая рисует странные картинки. Ребёнок по сюжету сирота, и на воспитание её взяла бывшая полицейская. Героиня не может иметь детей из-за несчастного случая во время службы.
«Нюрнберг» проводит по мотивам истории
Со 2 марта, 12+
На большие экраны выходит картина режиссера Николая Лебедева («Звезда», «Легенда
«Беспринципные» — теперь и в глубинке
Со 2 марта, 16+
«Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина добрались до кинотеатров: режиссёром полного метра «Беспринципные в деревне», как и до этого, стал Роман Прыгунов, звёзды — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте. Все герои собираются на дне рождения генерала Хадякова, который решает внести в жизнь разнообразие и отпраздновать не чинно-мирно на Патриарших, а в настоящей русской глубинке.
«Солнцестояние» выходит на новый круг
5 марта, 18:00, 18+
В марте «Иноекино» возвращает в повторный прокат фолк-хоррор Ари Астера «Солнцестояние», и уже сейчас его можно посмотреть на спецпоказе в «Авроре». Героиня Флоренс Пью с друзьями-антропологами ненадолго заезжает в оторванное от цивилизации поселение, чтобы увидеть уникальные обряды и почувствовать связь с корнями. Ужас догоняет их при дневном свете, посреди трав и цветов.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».