Куда пойти 3–5 марта: «ковчег» абстракций в Русском музее, «Набукко» в Мариинском и гремящий «Ельник»

Фото: галерея «Свиное рыло» Поделиться Поделиться





В первые мартовские выходные танцуем в клубах под музыку разных жанров, наслаждаемся яркостью авангарда на выставках и учимся слышать скрытое в музыке.

Актуальное

До 29 мая, 16+

Русский — на Млечном пути авангарда



Оформление новой выставки в Русском музее кажется для него нехарактерно смелым. Дизайнер Анатолий Голышев поместил работы тридцати шести мастеров из собрания Наталии Опалевой, создательницы Музея AZ — Анатолия Зверева, на своеобразный «ковчег» и пустил конструкцию в путь по залам по воображаемому Млечному Пути. Экспонатами проекта «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце стали больше 200 вещей — живописных и графических. Этого разнообразия вполне хватает, чтобы сформировать представление об эпохе 1960–1980-х годов и главных её звёздах.



Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться





«Кружок» приветствует «понеуехавших»

4 и 5 марта, 18+

В этом марте творческое объединение «Кружок» получило пустующее пока пространство бывшего кафе «Рубинштейн» в своё полное распоряжение. Отметить радость было решено, превратив место в попап-клуб с баром, билетами, концертами и посиделками до и после них. Проект откроется 4 марта большой вечеринкой «Понеуехавшие», а на следующий день праздник продолжится «Чемпионатом поэзии им. Маяковского».



Ученики Малевича в центре внимания

До 15 мая, 6+

На выставке «Николай Суетин. Илья Чашник» в Михайловском замке в этом месяце выставляются последние работы из так называемого «Архива Анны Лепорской» — переданной в дар коллекции рисунков, учебных набросков, схем, выполненных Малевичем, его учениками и другими мастерами авангарда. На этот раз в центре внимания кураторов оказались работы двух художников: Чашника и Суетина. Оба долгие годы работали с Малевичем, стали признанными мастерами дизайна и графики. Суетина к тому же помнят как реформатора русской школы фарфора.



Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться





Узнать новое

Аствацатуров — о писателях и писательстве

3 марта, 20:00, 16+

Преподаватель СПбГУ, автор «Не кормите и не трогайте пеликанов» и других романов Андрей Аствацатуров во Всемирный день писателя выступит в Доме книги. На творческой встрече будет говорить о ремесле и коллегах.



Туман и завихрения — со всех сторон

4 марта, 19:00, 12+

В субботу в Планетарии столкнутся два взгляда на снег, ледяные узоры на окнах и прочие природные чудеса. Лектор Лаборатории занимательных опытов Планетария Дмитрий Мосалев расскажет, как и зачем эти явления исследуют учёные. Его напарница, художница Дарья Матвеева со своей стороны напомнит, кто из художников вдохновлялся природой вокруг и акцентировал внимание на мельчайших деталях.



Эрос в музыке найдут и откроют

4 марта, 19:00, 18+

Когда-то культуролог Анастасия Четверикова задалась вопросом, как проявляется эрос в музыке, провела собственное исследование и в результате написала целую диссертацию. Теперь поделится знаниями со всеми желающими на лекции в особняке Гурьевых-Нарышкиных. Впечатлительным стоит не беспокоиться: выступление для всех и фривольностей не будет. На повестке вопросы, близкие к философским: как связаны эрос и смерть и почему музыканты так часто становятся секс-символами.



Послушать музыку

Niletto взбудоражит А2

4 марта, 19:00, 0+

Певец Niletto, чьи «Любимка», «Краш» и «Если тебе будет грустно» ещё недавно, кажется, играли и на каждой школьной перемене, и в модных кафе, даёт большой сольный концерт в А2. Новых хитов исполнитель за последнее время не выпустил, но и старых хватит, чтобы натанцеваться до упаду.



Фото: vk.com/niletto_spb Поделиться Поделиться





Рахманинов — в Филармонии

4 марта, 20:00, 6+

В субботу в Большом зале Филармонии звучат Концерты № 3 и № 4 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Их исполнит Академический симфонический оркестр Филармонии, за дирижёрским пультом — Николай Алексеев. Также на сцену выйдет Николай Луганский, которого критики прозвали «романтическим героем современного фортепиано». В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Рахманинова.

«Тролль гнëт ель» проведёт в «Ельник»

4 марта, 20:00, 16+

Фолк-группа «Тролль гнëт ель» в «Авроре» на выходных устраивает не просто концерт, а масштабное шоу «Ельник» при участии зрителей и с приглашёнными «тайными звëздами». Необычно то, что музыканты сыграют целых 30 песен по заявкам фанатов: композиции выбирали голосованием в социальных сетях.



Фото: trollge.ru Поделиться Поделиться





Рич «разложит субстрат жизни»

5 марта, 20:00, 18+

Рефлексировать по поводу того, почему сегодня так «легко быть молодым, тяжело быть русским», в клуб «Космонавт» приглашает рэпер Рич. В характерном для себя трип-хоп-стиле исполнитель представит не только хиты, но и новинки с пластинки «Чëрное на белом» . Этот альбом он называет «дихотомией делимости, разложением цветового субстрата жизни».



На сцене

«О. Лебединое» затопит всё чувствами

4 марта, 18:00, 6+

На Новой сцене Александринского театра студенты фонда «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики представляют перформанс «о. Лебединое». Классический русский балет участники под руководством хореографа Алевтины Грунтовской намеренно исследуют через принцип партиципации — культуры участия и соучастия. Во время эксперимента зрителям предлагается делать что хочется и активно участвовать в действии. Никто не запретит, например, встать и в любую секунду присоединиться к танцовщикам.



Фото: alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться





«Набукко» — Писание в Мариинском

5 марта, 15:00 и 19:00, 6+

На Новой сцене Мариинского театра готовятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко». В её основе лежат события Ветхого Завета: бедствия евреев, их пленение вавилонянами, отпущение на родину царём Вавилона Навуходоносором — он-то и есть тот самый Набукко. Творческая команда обещает сложное, многомерное и яркое музыкальное произведение. Над декорациями работал Пётр Окунев, режиссёром выступила Анна Шишкина, дирижёр и музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.



«Приключения Федоры» переносят в мыльный и яркий мир

4 марта, 12:00, 6+

В семейном театре «Легенда» в этот уик-энд играют детскую музыкальную сказку «Приключения Федоры» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Взрослых в постановке традиционно радует очень близкий к оригиналу текст, а ребят — яркие объемные костюмы и множество мыльных пузырей.



Фото: галерея «Свиное рыло» Поделиться Поделиться





В музеях

«Свиное рыло» даёт ход женскому

До 26 марта, 18+

С началом весны в галерее «Свиное рыло» на Фонтанке открылась «Женская выставка» — еë тут проводят с 2017 года. Броские и яркие работы к ней нарисовали художницы из разных городов: Алина Копейкина, Алина Путятина, Мария Любичева, Лидия Гордеенко, Лариса Голубева, Татьяна Казанская, Елизавета Бенк. Лозунг экспозиции — «Девочки лучше!»



Жванецкий и Габриадзе — рисунки-воспоминания

До 26 марта, 0+

Зрителям Театра им. В. Ф. Комиссаржевской точно стоит не пропустить выставку «Жванецкий и Габриадзе. Линии». На экспозиции в коридорах театра впервые так подробно раскрывается линия многолетней дружбы сатирика с режиссёром, сценаристом, кукольником и основателем театра марионеток в Тбилиси. Резо много раз рисовал Жванецкого, и в этих работах тот окружён друзьями, знакомыми, коллегами на любимых улицах Ленинграда, Москвы, Одессы.



Фото: teatrvfk.ru/ Поделиться Поделиться





«Пикник» открывает путь к неизвестному



С 4 марта до апреля, 18+

Первый национальный музей рок-музыки на Пушкинской, 10, врывается в весну с выставкой «Неизвестный «Пикник». Редкие фотографии из личного архива представил Александр Савельев, участник именитой группы с 1980-х годов. Не менее красочно, чем на кадрах, история коллектива отразилась на афишах и обложках виниловых пластинок. Они теперь тоже музейная ценность.

В «Пенатах» уроки добрососедства

До 7 мая, 6+

В Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» открылась занятная выставка о добрососедстве и пересечении судеб в первой половине XX века, разрываемой войнами и революциями. Главные герои многочисленных снимков и писем за стëклами в залах — люди, которые часто бывали у Репина, все вместе рыбачили и купались, а порой позировали ему. Среди прочих дома у художника бывали Корней Чуковский и Владимир Бехтерев. Коллега и товарищ Василий Леви также жил неподалёку от усадьбы.



Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





В кинотеатрах

«Здоровый человек» дошёл до проката

Со 2 марта, 16+

На экраны выходит картина «Здоровый человек» — второй полнометражный фильм Петра Тодоровского. Главный герой в исполнении Никиты Ефремова — успешный ведущий спортивных новостей, который внезапно решает пересмотреть свою жизнь. Он начинает волонтерить в больницах, помогать в поисках пропавших людей и открывать новые смыслы в жизни.

«Детектор» поднимет уровень ужаса

Со 2 марта, 16+

В прокате лента «Детектор», снятая режиссёром Костасом Марсааном. В 2020 году он прославился благодаря этно-хоррору «Иччи», и с тех пор придерживается жанра. Пугать зрителей в новой ленте будет маленькая девочка, которая рисует странные картинки. Ребёнок по сюжету сирота, и на воспитание её взяла бывшая полицейская. Героиня не может иметь детей из-за несчастного случая во время службы.



«Нюрнберг» проводит по мотивам истории

Со 2 марта, 12+

На большие экраны выходит картина режиссера Николая Лебедева («Звезда», «Легенда № 17 », «Экипаж») «Нюрнберг». В военной — крайне сентиментальной — мелодраме осенью 1946-го международный трибунал над нацистскими преступниками оказывается под угрозой срыва и положение спасают главный герой — переводчик и девушка, в которую он влюблён.

«Беспринципные» — теперь и в глубинке

Со 2 марта, 16+

«Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина добрались до кинотеатров: режиссёром полного метра «Беспринципные в деревне», как и до этого, стал Роман Прыгунов, звёзды — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте. Все герои собираются на дне рождения генерала Хадякова, который решает внести в жизнь разнообразие и отпраздновать не чинно-мирно на Патриарших, а в настоящей русской глубинке.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Солнцестояние» выходит на новый круг

5 марта, 18:00, 18+

В марте «Иноекино» возвращает в повторный прокат фолк-хоррор Ари Астера «Солнцестояние», и уже сейчас его можно посмотреть на спецпоказе в «Авроре». Героиня Флоренс Пью с друзьями-антропологами ненадолго заезжает в оторванное от цивилизации поселение, чтобы увидеть уникальные обряды и почувствовать связь с корнями. Ужас догоняет их при дневном свете, посреди трав и цветов.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».

