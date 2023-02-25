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    На экранах — новый триллер от автора якутского «Иччи»

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    2 марта в кино — премьера фильма «Детектор». Его снял режиссер Костас Марсаан, в 2020 году прославившийся со своим этно-хоррором «Иччи».

    Фото: кадр из фильма
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    В главной роли — Екатерина Вилкова («Последний богатырь», «Последний министр»). Её героиня Виктория — бывшая полицейская, которая после нападения преступника не может иметь детей. Вместе с мужем (Кирилл Кяро, «Эпидемия») она решает взять к себе на выходные шестилетнюю сироту Дашу. Девочка ведёт себя странно, рисует страшные картинки — и Виктория понимает, что они как-то связаны с тем самым злодеем.

    Картина снималась в Москве и Подмосковье, причем одной из съемочных локаций стал дом, в котором раньше проживал космонавт Алексей Леонов. Другие сцены были сняты в усадьбе Михайловское и в парке Покровское-Стрешнево. По словам режиссера, все эти места помогли создать в фильме загадочную, мистическую атмосферу, которая заставит публику глубоко включиться в фильм. При этом своей целью Костас Марсаан поставил не просто напугать зрителя — а показать ему через такое повествование весь срез современного российского общества.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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