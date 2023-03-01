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    Наука

    Петербуржцам расскажут, как физика сочетается с искусством

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    На туман, снег, морозные рисунки на окне у физиков один взгляд, у художников — другой. Как тепловые физические явления исследует наука и как они вдохновляют художников, узнаем 4 марта в петербургском планетарии. 12+

    Фото: pixabay.com
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    Увидеть сказочные морозные узоры на оконных стеклах городских квартир — редкость. Потому что не складываются необходимые обстоятельства. Температура за окном вполне может быть минусовой, но для оконных художеств нужно, чтобы еще и в помещении было влажно. Тогда влага конденсируется на стекле. Причем сначала «цепляется» за малейшие неровности поверхности — микротрещины в стекле, пылинки, разводы. К этой зацепившейся влаге «прилипает» новая, все это застывает — и получается красота. Узоры, похожие на лес, называют дендритами, на звезды — трихитами. Но в современных квартирах из-за отопления слишком сухой воздух, а если на окне в городской квартире образовался сказочный лес — значит, окна плохие: не обеспечивают изоляцию. Это с точки зрения физика, такой взгляд представит лектор Лаборатории занимательных опытов Планетария Дмитрий Мосалев. Наверняка иначе на природные явления смотрит педагог изобразительного искусства Дарья Матвеева.

    Диалог Дмитрия и Дарьи «Тепловые явления в физике и искусстве» проекта «Симбиоз: диалог науки и искусства» послушаем 4 марта в Планетарии (Александровский парк, 4). Подробности на сайте Планетария. Начало в 19.00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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