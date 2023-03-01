Петербуржцам расскажут, как физика сочетается с искусством

Увидеть сказочные морозные узоры на оконных стеклах городских квартир — редкость. Потому что не складываются необходимые обстоятельства. Температура за окном вполне может быть минусовой, но для оконных художеств нужно, чтобы еще и в помещении было влажно. Тогда влага конденсируется на стекле. Причем сначала «цепляется» за малейшие неровности поверхности — микротрещины в стекле, пылинки, разводы. К этой зацепившейся влаге «прилипает» новая, все это застывает — и получается красота. Узоры, похожие на лес, называют дендритами, на звезды — трихитами. Но в современных квартирах из-за отопления слишком сухой воздух, а если на окне в городской квартире образовался сказочный лес — значит, окна плохие: не обеспечивают изоляцию. Это с точки зрения физика, такой взгляд представит лектор Лаборатории занимательных опытов Планетария Дмитрий Мосалев. Наверняка иначе на природные явления смотрит педагог изобразительного искусства Дарья Матвеева.

