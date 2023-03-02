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    Русский музей покажет часть «Архива Анны Лепорской» с неизвестными работами авангардистов

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    На выставке «Николай Суетин. Илья Чашник» вы впервые сможете увидеть целый ряд ранее неизвестных рисунков учеников Казимира Малевича и проследить траекторию послереволюционного авангарда в России.

    Фото: rusmuseum.ru/
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    В 2017 году Русский музей получил в дар по завещанию Нины Суетиной так называемый «Архив Анны Лепорской». Анна Лепорская и Николай Суетин учились у Казимира Малевича, затем работали на Ленинградском фарфоровом заводе. Как и на прошедшей ранее выставке Лепорской, работам Суетина на ЛФЗ Русский музей уделит особое внимание. «Архив Лепорской» состоял из рисунков, учебных набросков, схем, выполненных Малевичем и другими мастерами авангарда. Нынешняя выставка, как сообщают в музее, — последний этап освоения масштабного архива.

    Экспозицию в Михайловском замке посвятят Илье Чашнику (также ученику Малевича) и Николаю Суетину, обещают ряд ранее неизвестных рисунков, связанных с исследовательской деятельностью Чашника и Суетина в ГИНХУКе и с их дизайнерскими поисками. Выставка продолжит линию проектов, связанных с именем Анны Лепорской — художницы, о которой вся страна узнала после того, как в декабре позапрошлого года охранник «Ельцин-центра» дорисовал глаза на ее картине «Три фигуры».

    Ценителям русского авангарда и всем, кто интересуется послереволюционной судьбой авангардистов, выставку точно можно рекомендовать.

    Выставка «Николай Суетин. Илья Чашник» пройдет в Михайловском замке со 2 марта по 15 мая 2023 года. 6+

    Анастасия Семенович

    Фото: rusmuseum.ru/

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