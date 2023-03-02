Русский музей покажет часть «Архива Анны Лепорской» с неизвестными работами авангардистов

На выставке «Николай Суетин. Илья Чашник» вы впервые сможете увидеть целый ряд ранее неизвестных рисунков учеников Казимира Малевича и проследить траекторию послереволюционного авангарда в России.

В 2017 году Русский музей получил в дар по завещанию Нины Суетиной так называемый «Архив Анны Лепорской». Анна Лепорская и Николай Суетин учились у Казимира Малевича, затем работали на Ленинградском фарфоровом заводе. Как и на прошедшей ранее выставке Лепорской, работам Суетина на ЛФЗ Русский музей уделит особое внимание. «Архив Лепорской» состоял из рисунков, учебных набросков, схем, выполненных Малевичем и другими мастерами авангарда. Нынешняя выставка, как сообщают в музее, — последний этап освоения масштабного архива.

Экспозицию в Михайловском замке посвятят Илье Чашнику (также ученику Малевича) и Николаю Суетину, обещают ряд ранее неизвестных рисунков, связанных с исследовательской деятельностью Чашника и Суетина в ГИНХУКе и с их дизайнерскими поисками. Выставка продолжит линию проектов, связанных с именем Анны Лепорской — художницы, о которой вся страна узнала после того, как в декабре позапрошлого года охранник «Ельцин-центра» дорисовал глаза на ее картине «Три фигуры».



Ценителям русского авангарда и всем, кто интересуется послереволюционной судьбой авангардистов, выставку точно можно рекомендовать.

