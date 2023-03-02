Автор «Любимки» Niletto сыграет в Петербурге большой сольный концерт

Данил Прытков, он же певец Niletto, со времен нашумевших «Любимки», «Краша» и «Если тебе будет грустно» пока не сочинил нового народного хита, но и этих достаточно, чтобы потанцевать до упаду. У петербуржцев будет такая возможность —
К чести Niletto, написав несколько очень популярных песен, он не расслаблялся ни на секунду — альбомы и новые синглы выходят регулярно, в том числе треки-коллаборации с другими популярными музыкантами — например, на прошлогодний релиз «Криолит» заглянули рэперы May Wave$ и Kyivstoner, на песне «Сколько стоит любовь» Niletto попал в компанию к The Limba и признанному иностранным агентом Моргенштерну*, а в этом году Прытков выпустил композицию «Вдыхай меня» — это совместная работа с артистом из Воронежа GOSHU.
Но даже если вы не слышали этих песен, посетить концерт все равно можно — как минимум для того, чтобы увидеть, как «Любимка» в очередной раз разорвет танцпол и зарядит людей радостью. Все-таки пришла весна, а значит, и влюбляться уже можно.
* Включён в реестр Минюста иноагентов.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»