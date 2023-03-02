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    Петербургские фолкеры «Тролль гнет ель» приглашают петербуржцев на «Ельник»

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    Петербургская фолк-группа «Тролль гнет ель» хорошо знакома поклонникам жанра и, несмотря на отсутствие широкой народной славы, точно является одним из интереснейших отечественных коллективов. 4 марта в клубе «Аврора» поклонников пивного фолка ждет не просто концерт, а шоу под названием «Тролль гнет ельник» (14+).

    Фото: trollge.ru
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    Осенью прошлого года у «Тролля» вышел новый альбом «Девять», но грядущий концерт никак не связан с этим событием. Музыканты придумали необычный формат и назвали его «Ельником». Суть проста: «Тролль гнет ель» планирует сыграть 30 песен по заявкам зрителей. Сет-лист составляли на основе голосования в сообществе во «ВКонтакте», но и это еще не всё. Группа планирует не просто сыграть эти песни, а еще и сделать это при поддержке 10 секретных гостей.

    Отметим, что формат этот музыканты уже обкатали — грядущий «Ельник» будет пятым по счету. Ранее на огонек к «Троллю» заглядывали, например, Артур Беркут, ранее певший в «Арии», Илья Черт из группы «Пилот», Юрий Мелисов из «Эпидемии», Михаэль Драу из Otto Dix и многие другие. Кто выйдет на сцену в этот раз — интрига, но тем интереснее посетить концерт.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: trollge.ru

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