Петербургские фолкеры «Тролль гнет ель» приглашают петербуржцев на «Ельник»

Петербургская фолк-группа «Тролль гнет ель» хорошо знакома поклонникам жанра и, несмотря на отсутствие широкой народной славы, точно является одним из интереснейших отечественных коллективов.
Осенью прошлого года у «Тролля» вышел новый альбом «Девять», но грядущий концерт никак не связан с этим событием. Музыканты придумали необычный формат и назвали его «Ельником». Суть проста: «Тролль гнет ель» планирует сыграть 30 песен по заявкам зрителей. Сет-лист составляли на основе голосования в сообществе во «ВКонтакте», но и это еще не всё. Группа планирует не просто сыграть эти песни, а еще и сделать это при поддержке 10 секретных гостей.
Отметим, что формат этот музыканты уже обкатали — грядущий «Ельник» будет пятым по счету. Ранее на огонек к «Троллю» заглядывали, например, Артур Беркут, ранее певший в «Арии», Илья Черт из группы «Пилот», Юрий Мелисов из «Эпидемии», Михаэль Драу из Otto Dix и многие другие. Кто выйдет на сцену в этот раз — интрига, но тем интереснее посетить концерт.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»