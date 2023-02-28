В «Третьем месте» объяснят, почему музыканты такие сексуальные

В изобразительном искусстве эрос если есть, то он обычно очевиден. «С музыкой, которую мы чувствуем всем телом в обход зрения и иногда даже «мозга», все гораздо интереснее», — говорит культуролог Анастасия Четверикова и обещает рассказать подробности 4 марта в культурном пространстве «Третье место» (Литейный, 62). 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В своих подкастах «Искусство для пацанчиков» Анастасия культурно объясняет пацанчикам обоего пола, например, почему в балете «Послеполуденный отдых фавна» на Русских сезонах в Париже в 1912 году «у фавна большие причиндалы, а у античных героев маленькие». Это важно — во всяком случае, продюсер Сергей Дягилев в этом не сомневался. На своем ютуб-канале Анастасия сталкивает Курехина и Кейджа, Шостаковича и Малера, Прокофьева и Штрауса. А в музеи советует ходить с наушниками — чтобы слушать соответствующую музыку. Или наоборот, не совсем соответствующую: например, Чайковского — в музее современного арта.



На этой волне вполне логично послушать лекцию на тему «Эрос — это прилично! Разговоры об эросе в музыке» в историческом особняке — Гурьевых-Нарышкиных. Правда, устроители предупреждают, что фривольностей не будет: лектор поведает, какую роль в эволюции человечества играла музыка, как эрос связан со смертью, зачем на античных вазах изображали пикантные сцены — и почему музыканты кажутся такими сексуальными. «Мало кто знает, но моя диссертация была на тему "Эротическое в музыкальной культуре"», — говорит Анастасия.



Начало в 19:00.

Александра Шеромова

