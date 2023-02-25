В кинотеатрах покажут продолжение сериала «Беспринципные»

2 марта в прокат выходит картина «Беспринципные в деревне», которая продолжает сериал по рассказам Александра Цыпкина. Режиссёром, как и раньше, стал Роман Прыгунов, в главных ролях — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие.
По сюжету, генералу Хадякову (Николай Фоменко) исполняется 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не у себя на Патриарших, а в настоящей русской деревне, со всеми прилагающимися атрибутами вроде бани и рыбалки. Но, разумеется, все идет не по плану.
Съемки прошли в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области. Массовку для фильма набирали среди жителей ближайших поселков и Лодейного Поля, а кастинг проходил в местном доме культуры.
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Федор Дубшан