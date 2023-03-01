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    Музыка

    Рэпер Рич отменит культуру в клубе «Космонавт»

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Раз время сегодня признает только два цвета, то и известный интеллектуал трип-хопа Рич назвал свое новое высказывание «Черное на белом». Так что вы можете сами выбрать одно из двух, залетев в воскресенье, 5 марта, к восьми вечера в клуб «Космонавт» на Бронницкой.

    Сам автор находит злоупотребительные ответы на вопрос «про что эта история?» Мол, об исканиях повзрослевшего ребенка в забытой готике русского леса… Рич, перебор.

    В реальности же всё актуальней до не могу. Теперь в России легко быть молодым, но тяжело быть русским. Практически все его тексты отсылают нас в эту точку. Как в его треке «Северная Африка» про либо-либо. «Там ненавидят грязно, зато до смерти любят».

    К тому же это еще и бунт. Между строк он отменяет не только культуру Лепса, но туда же и придворного Газманова. А раз так, то на 99 процентов он исполнит свою «Грязную работу». Хотя те ритм и слова поначалу не пришлись по вкусу ни патриотам, ни их противникам.

    Короче, всё это усилит бессонную тревогу. Если, конечно, она у вас есть.

    16+

    Фото: предоставлено организаторами

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