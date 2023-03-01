Рэпер Рич отменит культуру в клубе «Космонавт»

Раз время сегодня признает только два цвета, то и известный интеллектуал трип-хопа Рич назвал свое новое высказывание «Черное на белом». Так что вы можете сами выбрать одно из двух, залетев в воскресенье, 5 марта, к восьми вечера в клуб «Космонавт» на Бронницкой.

Сам автор находит злоупотребительные ответы на вопрос «про что эта история?» Мол, об исканиях повзрослевшего ребенка в забытой готике русского леса… Рич, перебор.



В реальности же всё актуальней до не могу. Теперь в России легко быть молодым, но тяжело быть русским. Практически все его тексты отсылают нас в эту точку. Как в его треке «Северная Африка» про либо-либо. «Там ненавидят грязно, зато до смерти любят».

