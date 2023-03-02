В Петербурге открылась выставка, на которой впервые покажут рисунки Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого

Проект «Жванецкий и Габриадзе. Линии» подготовлен женой и сыном Михаила Жванецкого Натальей и Дмитрием. Выставку в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской составят фрагменты рукописей, редкие фотографии. Вместе со спектаклем «В осколках собственного счастья», который дадут 6 марта, выставка станет частью программы в честь 89-летия со дня рождения сатирика.

Авторы выставки предлагают вспомнить «линию дружбы» писателя-сатирика со сценаристом, основателем Тбилисского театра марионеток и художником. Серию рисунков и эскизов Резо Габриадзе, которую вы увидите на выставке, можно было бы назвать «Жванецкий и его герои». Сатирик предстает в шарфе, в пальто, в японском халате, на верблюде, в образе младенца с соской на руках у крупной дамы. Рядом — хоровод соседей по даче, коллег, партнеров по работе. Одесские улицы, ленинградские парадные и московские дворики.

В театре приводят слова Михаила Жванецкого о друге: «Тебя любит и терпит бумага, тебя любит и терпит холст, тебя любят кисть и перо, тебя любят куклы, тебя любят актеры, тебя любят зрители… В нем вкус, юмор и разная жизнь, большими кусками, и что меня раздражает — он еще великий художник». К слову, именно Резо Габриадзе воплотил в жизнь идею писателя Андрея Битова поставить на Фонтанке фигурку «Чижика-Пыжика», озвученную на фестивале сатиры и юмора в 1994 году.



Выставка оттенит и ленинградско-театральный аспект жизни и работы Жванецкого. В начале карьеры он жил в Ленинграде, писал для Аркадия Райкина, Романа Карцева и Виктора Ильченко — как он сам говорил, «работал в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце».

