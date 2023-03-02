В Мраморном дворце покажут «параллельные вселенные» художников второй половины XX века

Работы тридцати шести мастеров из собрания Наталии Опалевой (создательницы Музея AZ — Анатолия Зверева) дизайнер Анатолий Голышев поместил на своеобразный «ковчег», который плывет по воображаемому Млечному Пути в Мраморном дворце. В Русском музее не так часто встречаются эксцентричные дизайнерские решения, так что плывущий ковчег с работами мастеров андеграунда — как минимум занятно. Ну а главное — музей обещает разговор об эпохе с погружением.
В рамках выставки «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту. Коллекция Наталии Опалевой» вы увидите более двухсот живописных и графических работ. Это вещи мастеров андеграунда
Художники андеграунда, начав работать в эпоху «оттепели», со временем оказались действительно в «параллельной вселенной» относительно «официального» искусства. Об этом причудливом преломлении, а также о путешествии через эпоху расскажет экспозиция, музыка андеграундного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и документальный фильм, который подготовил Музей Анатолия Зверева.
Выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту. Коллекция Наталии Опалевой» пройдет в Мраморном дворце с 3 марта по 29 мая 2023. 16+
Анастасия Семенович