В Мраморном дворце покажут «параллельные вселенные» художников второй половины XX века

Работы тридцати шести мастеров из собрания Наталии Опалевой (создательницы Музея AZ — Анатолия Зверева) дизайнер Анатолий Голышев поместил на своеобразный «ковчег», который плывет по воображаемому Млечному Пути в Мраморном дворце. В Русском музее не так часто встречаются эксцентричные дизайнерские решения, так что плывущий ковчег с работами мастеров андеграунда — как минимум занятно. Ну а главное — музей обещает разговор об эпохе с погружением.

В рамках выставки «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту. Коллекция Наталии Опалевой» вы увидите более двухсот живописных и графических работ. Это вещи мастеров андеграунда 60–80-х годов — Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного. Будут и работы ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова. Собрание, которое начиналось как коллекция работ Анатолия Зверева, постепенно стало более масштабным — теперь, как полагают в музее, оно дает представление об эпохе в целом.

Художники андеграунда, начав работать в эпоху «оттепели», со временем оказались действительно в «параллельной вселенной» относительно «официального» искусства. Об этом причудливом преломлении, а также о путешествии через эпоху расскажет экспозиция, музыка андеграундного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и документальный фильм, который подготовил Музей Анатолия Зверева.



Выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту. Коллекция Наталии Опалевой» пройдет в Мраморном дворце с 3 марта по 29 мая 2023. 16+

