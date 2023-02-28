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    В «Пенатах» представят выставку, посвященную соседям Ильи Репина

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    На выставке вы увидите материалы, с помощью которых легко представить дачную жизнь побережья Финского залива, узнаете о добрососедстве в дачных поселках и о том, какое место в сообществе занимали Илья Репин и Наталья Нордман.

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    В Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» в поселке Репино пройдет занятная выставка, которая расскажет о добрососедстве и пересечении судеб в Куоккале в первой половине XX века, среди войн и революций. В музее напоминают, что конец XIX — начало XX века — период активного освоения побережья залива, появления дачных поселков. Состоятельные петербуржцы того времени формировали дачную культуру: среди соседей Репина и Нордман были писатели, художники, артисты. Вместе соседи купались, катались на коньках, рыбачили, состояли в Обществе благоустройства Куоккалы. В поселковом театре играли пьесы и смотрели документальное кино, устраивали благотворительные аукционы.

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    Соседские дети брали у Репина уроки, многие из тех, кто жил рядом, бывали в «Пенатах» на литературно-музыкальных средах. Художник прожил в Куоккале тридцать лет, именно в «Пенатах» ему несколько раз позировал Корней Чуковский. Там же Репин написал портрет Владимира Бехтерева — его усадьба «Тихий берег» находилась в тридцати километрах от Куоккалы. Неподалеку жил и художник Василий Леви, который после Революции (когда репинская усадьба оказалась в независимой Финляндии) организовал более пятидесяти выставок Репина в Европе, Скандинавии, Финляндии, США.

    Словом, вас ждет увлекательное краеведение в судьбоносном историческом контексте да и просто на приятном побережье Финского залива.

    Выставка «Соседи Репина» пройдет в Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты» с 1 марта по 7 мая 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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