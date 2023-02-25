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    В кино — «Здоровый человек» Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым в главной роли

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    Фото: кадр из фильма
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    2 марта на экраны выходит картина «Здоровый человек»; второй полнометражный фильм Петра Тодоровского (сына режиссера Валерия Тодоровского и тезки своего деда, снявшего «Военно-полевой роман») — после недавней романтической комедии «Лавстори». В главной роли — Никита Ефремов («Лето», «Иван Царевич и Серый Волк»). Он здесь — успешный ведущий спортивных новостей Егор Тихонов. В его жизни всё привычно-нормально, но после пережитой трагедии Егор принимает решение всё изменить и найти новый смысл жизни. Он волонтёрит в больнице, ищет с поисковиками пропавших людей, но одновременно начинает терять прежнюю работу, отдаляется от семьи. Ему предстоит сделать жизненный выбор.

    Супругу Егора сыграла актриса Ирина Старшенбаум («Лето», «Содержанки»). А сам Никита Ефремов уже работал с Петром Тодоровским на съемках сериала «Полет», с которым режиссер дебютировал на телеканале ТНТ. В фильме также занят Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»).

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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