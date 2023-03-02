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    Мариинский театр представит оперу Верди «Набукко»

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    5 марта в 14:00 и в 19:00 на Новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко».

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    В основе оперы лежат события Ветхого Завета: бедствия евреев, их пленение вавилонянами, а затем отпущение на родину царём Вавилона Навуходоносором. Имя Набукко, вынесенное в название оперы, — сокращённая итальянская интерпретация имени царя Навуходоносора II. Либретто написал соратник Верди — итальянский либреттист Темистокле Солера. Вместе они создали историю о жестоком вавилонском царе Навуходоносоре, вставшем на путь истины, пройдя через триумф, предательство и безумие.

    Премьера оперы состоялась 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. «Набукко» считается одной из самых больших творческих удач итальянского композитора и была с восторгом встречена зрителями. Есть у оперы и свой «хит». Это хор пленных иудеев Va, pensiero, sull’ali dorate — «Лети, мысль, на золотых крыльях», — превратившийся в неофициальный гимн Итальянской Республики.

    Темы, которые поднимает композитор, а вслед за ним и постановщики оперы, — религиозные конфликты, роль личности в истории, осмысление тяжелой, кровавой и противоречивой истории Древнего мира.

    Над спектаклем работают режиссер Анна Шишкина, музыкальный руководитель и дирижер новой постановки — Валерий Гергиев. Создатели обещают сложное, многомерное и яркое музыкальное произведение. Художник по декорациям — Петр Окунев.

    К премьере спектакля Мариинский театр подготовил виртуальную выставку, посвященную истории оперы.

    Показы состоятся 5, 12, 31 марта.

    6+

    Полина Никитина

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