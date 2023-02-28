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    В «Свином Рыле» пройдет традиционная «Женская выставка»

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    Со свойственным юмором в галерее сообщают, что в очередной «Женской выставке» примут участие художницы, которые «разделяют традиционные ценности галереи». Также в честь открытия кураторы напоминают слоган аналогичной предыдущей выставки «девочки лучше!» и считают, что за год эта фраза стала практически девизом «Свиного Рыла».

    Фото: галерея Свиное Рыло
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    В первый день весны в галерее «Свиное Рыло» на Фонтанке откроется «Женская выставка» — мероприятие, которое здесь проводят с 2017 года. На экспозиции будут работы участниц из разных городов, все они призваны «украсить собой и своим творчеством этот мир в столь непростые времена». Среди художниц, вещи которых будут на выставке — Алина Копейкина, Алина Путятина, Мария Любичева, Лидия Гордеенко, Лариса Голубва, Татьяна Казанская, Елизавета Бенк и другие.

    Работы на выставке будут (как и всегда в «Свином Рыле») броские, яркие, без «серьезных щщей».

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    «Женская выставка» пройдет в галерее «Свиное Рыло» с 1 марта (открытие в 18 часов) по 26 марта 2023. Вход свободный, 18+

    Анастасия Семенович

    Фото: галерея Свиное Рыло

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