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    Александринский театр переосмысляет «Лебединое озеро»

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    4 марта в 18:00 на Новой сцене Александринского театра студенты фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики представят партиципаторный перформанс «о. Лебединое» под руководством хореографа Алевтины Грунтовской.

    Фото: alexandrinsky.ru/
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    Создатели перформанса предлагают исследовать классический русский балет и, возможно, миф о нём через принципы партиципации, то есть культуры участия и соучастия людей. Балет традиционно считается одним из самых традиционных и элитарных искусств не только по традиции исполнения, но и по сложившимся нормам поведения при просмотре в театре. В ходе же перформанса «о. Лебединое» у зрителей будет полная свобода действия: например, зрителям не надо сидеть на специальных местах, а можно свободно перемещаться по залу и в любой момент присоединиться к танцовщикам.

    За музыку отвечает Оркестр «Антон тут рядом». Перформеры: Полина Талалаева, Ксения Мелехина, Антон Осетров, Александр Воробьёв, Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов, Марина Ижецкая.

    «Для меня этот перформанс — об утопии инклюзивного искусства. В нем есть возможность находиться в одном пространстве и приглашать друг друга к танцу», — говорит хореограф постановки Алевтина Грунтовская.

    Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге.

    6+

    Полина Никитина

    Фото: alexandrinsky.ru/

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