Что мы узнали благодаря Росреестру. С 1 марта Россия потеряет один из самых полезных сервисов

Новые правила выдачи выписок из Росреестра поставят крест на прозрачности операций с недвижимостью. «Фонтанка» вспоминает, что благодаря Росреестру узнали наши читатели и что герои наших публикаций хотели бы оставить скрытым.

С 1 марта вступают в силу новые правила выдачи выписок из Росреестра. Теперь получать их могут либо сами владельцы конкретного участка, здания или помещения, либо если они прямо и явно дадут разрешение на получение информации о себе сторонним лицам. Поскольку очевидно, что подавляющее большинство владельцев недвижимости не склонны к открытости, такое правило можно рассматривать как де-факто закрытие базы Росреестра от посторонних. Под посторонними имеемся в виду мы с вами.

Выписки Росреестра позволяли не только увидеть, кому сейчас принадлежат объекты, но проследить историю владения ими. Кроме того, раскрывались данные об обременениях — что заложено, что арестовано, что сдано в аренду. За прошедшие годы «Фонтанка» опубликовала десятки и сотни статей, в которых использовалась информация из Росреестра.

Самый большой объем информации, который давала редакции база Росреестра, пришелся на многочисленные краеведческие исследования «Фонтанки». Мы рассказывали, что из себя представляют и кому принадлежат окрестности Уральской улицы , лабиринты «Красного треугольника» , отдаленные уголки Новосаратовки .

Отдельные большие истории — о судьбах десятков старых советских пионерских лагерей вокруг Петербурга, о самых заметных заброшенных зданиях в Парадном Петербурге, об обитателях нашей «Рублевки» — поселка Ленинское и об активах единственной в городе пенсионерки-долларовой миллиардерши (правда, только номинально).



Данные из Росреестра использовались в сотнях наших статей уже многие годы. Оперативно понять, кому принадлежат проблемные или просто интересные здания и участки, можно только так. Конечно, Росреестр далеко не единственный источник знаний об окружающем мире для «Фонтанки». Так что редакция продолжит рассказывать истории о нашем городе и после 1 марта.

