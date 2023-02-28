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    Пулково открылось - что это было?

    Что мы узнали благодаря Росреестру. С 1 марта Россия потеряет один из самых полезных сервисов

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    34 комментария
    Фото: Кристина Кормилицына/«Коммерсантъ»
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    Новые правила выдачи выписок из Росреестра поставят крест на прозрачности операций с недвижимостью. «Фонтанка» вспоминает, что благодаря Росреестру узнали наши читатели и что герои наших публикаций хотели бы оставить скрытым.

    С 1 марта вступают в силу новые правила выдачи выписок из Росреестра. Теперь получать их могут либо сами владельцы конкретного участка, здания или помещения, либо если они прямо и явно дадут разрешение на получение информации о себе сторонним лицам. Поскольку очевидно, что подавляющее большинство владельцев недвижимости не склонны к открытости, такое правило можно рассматривать как де-факто закрытие базы Росреестра от посторонних. Под посторонними имеемся в виду мы с вами.

    Выписки Росреестра позволяли не только увидеть, кому сейчас принадлежат объекты, но проследить историю владения ими. Кроме того, раскрывались данные об обременениях — что заложено, что арестовано, что сдано в аренду. За прошедшие годы «Фонтанка» опубликовала десятки и сотни статей, в которых использовалась информация из Росреестра.

    Самый большой объем информации, который давала редакции база Росреестра, пришелся на многочисленные краеведческие исследования «Фонтанки». Мы рассказывали, что из себя представляют и кому принадлежат окрестности Уральской улицы, лабиринты «Красного треугольника», отдаленные уголки Новосаратовки.

    В наших больших обзорных статьях описывались необъятные территории вдоль проспекта Обуховской Обороны, стремительно расцветающая креативная зона вокруг «Севкабеля», построенный на наших глазах с нуля город Кудрово и пока еще слабо освоенные земли Матисова острова. Ну и, пожалуй, самое масштабное наше исследование — кому принадлежит земля в порту Петербурга.

    Без Росреестра вряд ли у нас получились бы истории о владельце единственного в Петербурге частного острова, о том, как складывается соседство с Александро-Невской лаврой на Монастырском острове у одного из первых бизнесменов Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, как превращаются в подвалы и уходят в частные руки городские бомбоубежища, как стремительно меняется городской пейзаж в районе дельфинария на Крестовском острове и как продолжение этой истории — окрестности станции метро «Академическая». Как равняются с землей и затем мощно оживают новыми кварталами главный петербургский завод мороженого и некогда огромный племзавод «Ручьи» на Пискаревке.

    Отдельные большие истории — о судьбах десятков старых советских пионерских лагерей вокруг Петербурга, о самых заметных заброшенных зданиях в Парадном Петербурге, об обитателях нашей «Рублевки» — поселка Ленинское и об активах единственной в городе пенсионерки-долларовой миллиардерши (правда, только номинально).

    Данные из Росреестра использовались в сотнях наших статей уже многие годы. Оперативно понять, кому принадлежат проблемные или просто интересные здания и участки, можно только так. Конечно, Росреестр далеко не единственный источник знаний об окружающем мире для «Фонтанки». Так что редакция продолжит рассказывать истории о нашем городе и после 1 марта.

    Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: Кристина Кормилицына/«Коммерсантъ»

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