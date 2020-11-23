На прошлой неделе 13-й арбитражный апелляционный суд встал на сторону петербургского предпринимателя Сергея Петрова в споре с Племенным заводом «Ручьи», который пытался вернуть проданный предпринимателю полтора года назад участок земли. За время пандемии эта местность сменила захолустный и депрессивный пейзаж на модное пространство для праздников автолюбителей и особенно актуальный в последние месяцы уличный кинотеатр. А теперь бизнесмен едва не лишился части плодов своего труда и инвестиций.



Фото: Selar Park / vk.com Фото: Selar Park / vk.com Фото: Selar Park / vk.com Фото: Selar Park / instagram.com Фото: Selar Park / vk.com

В апреле 2019 года предприниматель Сергей Петров приобрел у Племенного завода «Ручьи» на Пискаревском проспекте, 144, участок площадью 1,7 га. По этому адресу он организовал креативное пространство с автокинотеатром Selar Park с заделом на его развитие. За полтора года территория сильно изменилась, отмечает Петров. Она стала точкой притяжения для байкеров, дрифтеров и автолюбителей. Хотя еще совсем недавно о том, чтобы кто-то по своей воле, а тем более за свои деньги там появлялся, и подумать было трудно.

В «Яндекс.Картах» сохранились фотографии, сделанные по указанному адресу в 2011 году. Разглядеть на них саму территорию трудно из-за высокого забора с добавляющей серьезности любому предприятию колючей проволокой. За забором виднеется серый корпус, напоминающее стройплощадку пространство со спецтехникой и малорослые дома с черепичными крышами, возможно, склады или гаражи. Чужие, как говорится, там не ходили. Сейчас серый корпус стал главным зданием организованного Сергеем Петровым Selar Park, вокруг него обустроена стоянка.



Судя по анонсам в группе Selar Park во «ВКонтакте», уже несколько месяцев там проводятся концерты, вечеринки и показы на свежем воздухе — коронавирусные ограничения на них не распространяются. До конца лета здесь успели показать матч «Зенит» — ЦСКА, провести несколько дрифт-фестивалей, автоконцерты группы «КняZz», Максима Леонидова и группы «Анимация».

Для петербуржцев в пандемию стали как никогда ранее актуальными мероприятия на открытом воздухе. «Фонтанка» рассказывала, как работают уличные кинотеатры. Залитые катки в «Новой Голландии» и «Севкабеле» дают понять: чем занять простого горожанина на свежем воздухе, найдется даже в самый лютый мороз, несмотря на эпидемию. Даже если речь идет о бывших глубоко депрессивных промзонах.

По словам Сергея Петрова, его площадка сейчас успешно работает и будет работать зимой для представителей групп единомышленников, таких как мотосообщество и любители автомобильного спорта. «Есть надежда, что весной в полную силу заживем», — мечтает предприниматель с оглядкой на коронавирус.

Однако вместе с обычными рабочими хлопотами предпринимателю приходится доказывать право на его дальнейшее развитие в суде. В конце марта 2020 года бывший хозяин участка, ЗАО «Племенной завод «Ручьи», обратился в суд с иском против Сергея Петрова.

Судя по материалам суда, дело было так. В апреле 2019 года был подписан договор купли-продажи, участок был оценен чуть дороже кадастровой стоимости — в 51 млн рублей. Платить надо было частями. После этого предприниматель начал переводить продавцу равными долями оговоренные суммы. Однако передача ему участка сильно затянулась — право собственности было зарегистрировано лишь в декабре. А уже в январе продавец потребовал вернуть ему участок, а в марте подал иск о принудительном расторжении договора. Первый суд Сергей Петров проиграл, но в апелляции сумел доказать свое право на землю.

Параллельно с этим завод подал к Петрову второй иск — о взыскании 86,59 млн рублей в качестве возмещения «убытков в виде упущенной выгоды, причиненных уклонением от расторжения договора купли-продажи земельного участка».



Завод же утверждал, что земля была предоставлена в пользование Петрову с 18 апреля 2019 года. В подтверждение предприятие представило суду копии акта приема-сдачи и сопроводительного письма с указанной датой и акта приема-передачи. В апелляционной жалобе предприниматель заявил, что не получал этого письма, оспорил наличие акта, якобы подписанного им еще в апреле, и попросил суд потребовать оригиналы этих документов, предупредив, что в случае их представления он заявит о фальсификации своей подписи «методом компьютерно-технического монтажа». Представитель «Ручьев» не смог представить оригинал письма, сославшись на его утрату.

В итоге второй суд отменил решение первой инстанции и отказал заводу в удовлетворении требований. 16 ноября его представители подали кассационную жалобу.

По данным СПАРК, выручка ЗАО ПЗ «Ручьи» в 2019 году составила 156,8 млн рублей, чистая прибыль — 36,4 млн рублей. Юрлицо зарегистрировано в деревне Лаврики Всеволожского района Ленобласти, но фактическим адресом завода на его сайте указан Полюстровский проспект, 144. Судя по выпискам из Росрееста, на предприятие оформлено с полсотни земельных участков и зданий как на Пискаревском проспекте, так и во Всеволожском и Лужском районах Ленобласти.



Долгое время предприятие возглавлял теперь уже бывший депутат Заксобрания Ленобласти Александр Трафимов. В 2015 году его на этом посту сменила супруга Анна Трафимова.

«Связался с очень нехорошими людьми — это моя личная точка зрения, — у которых, в принципе, подобная практика уже существовала ранее. И поскольку она была ранее для них успешной, они работают по стандартному шаблону», — отметил Сергей Петров в разговоре с «Фонтанкой». Говоря об этом, он имеет в виду непростую историю начала 2010-х, когда приватизировалась земля пайщиков бывшего совхоза «Ручьи».

«В моем случае они просто хотели бы отыграть все это дело обратно, потому что на сегодняшний день территория сильно отличается от того дня, когда они мне передали этот участок по акту приема-передачи. За пандемийное время этот участок достаточно сильно изменился в лучшую сторону, — говорит Петров. — Все было совсем не так привлекательно, как сейчас».

Кстати, за последнее время территория «Ручьев» получила заметный толчок к развитию, после того, как как раз весной 2019 года там начались активные работы по возведению крупного жилого комплекса Группой ЛСР. В ближайшие годы, когда район станет обжитым, земля там должна подорожать, и продавцу есть резон вернуть себе проданный Сергею Петрову всего по 300 тыс. рублей за сотку участок.

