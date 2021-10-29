Заброшенный Петербург. Десять болевых точек парадного города

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Шведская строительная компания Bonava в 2014 году видела здесь элитный жилой комплекс. Но стройка так и не началась, а через шесть лет участок вместе с компанией-застройщиком (ООО «Петроцентр») продали ранее неизвестной на строительном рынке ГК «Альфа Фаберже». При новом собственнике началась реставрация памятников, но в июне этого года она остановилась. Теперь всё зависит от арбитражного суда, где заказчик, генподрядчик и реставраторы решают вопрос с оплатой. Общая цена спора — больше 17 миллионов рублей.



У «Петроцентра», в свою очередь, есть вопросы к качеству уже выполненных работ. Гендиректор «Петроцентра» Виталий Бахарев сказал «Фонтанке», что компания пока не определилась, будет ли продолжать сотрудничество с подрядчиком. Чтобы продолжить реконструкцию, говорит предприниматель, нужно заказать дополнительные материалы и согласовать с Госстройнадзором следующий этап работ. Тем временем комитет по охране памятников подготовил судебный иск. Он требует от собственника срочно законсервировать здание.

В конце октября 2021 года фабричный корпус стоит без крыши. Из-за дождей на стенах появилась плесень.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Красивейшая усадьба на Аптекарском острове за годы запустения обзавелась граффити и зеленой сеткой. В феврале 2020 года у нее появился инвестор — нижегородский предприниматель Никита Бусел. По соглашению со Смольным компания «Асгард» должна приспособить особняк под гостиницу.

Год назад усадьба горела. Огонь прошелся по крыше, деревянным перекрытиям, межкомнатным перегородкам. «Асгард» оштрафовали на 200 тысяч рублей — за недосмотр.



Информационный щит на окружающем особняк Вяземского / Игеля заборе говорит, что противоаварийные работы ведет компания «Импульс» (собственник всё тот же Бусел). Предельный срок — 1 ноября. Удается ли успеть — неизвестно. Указанные на щите телефоны не отвечают.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Домик в стиле классицизм знаменит тем, что квартиру в нем снимал композитор Александр Винклер, а учился у него пианист Сергей Прокофьев, то есть бывал здесь. В нулевые годы этого века здание включали в список имеющих культурную ценность, потом — в квартал, подлежащий масштабной реконструкции. Чтобы сделать здесь офисный комплекс, квартиры расселили. Но в 2009-м застраивать квартал передумали, а дом Дворжака признали памятником регионального значения. В Росреестре нет данных о собственниках самого здания, а помещения в нем принадлежат юридическому и физическим лицам.

Последние 12 лет дом разрушается, приходят в запустение когда-то фешенебельные, просторные комнаты, городские граффитисты используют его стены как черновики. В этом августе «заброшка» опять горела.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Через мост от дома Дворжака располагается доходный дом имени купца Алексея Шагина. Был у него и другой хозяин — генерал Сергей Зыков, редактор и издатель журнала «Русская старина».

К началу 1990-х дом Шагина был расселен, но планируемого капремонта не случилось. До 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». Задумали пятизвездочную гостиницу. И даже в 2012 году начали снос. Но успели демонтировать только дворовые флигели. Затем работы остановили, а еще через три года здание пополнило реестр региональных памятников.

В 2018 году новый владелец, топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании Александра Серпенева возобновила процесс перестройки под гостиницу. Сейчас фасад здания затянут тентом и закрыт забором, за которым слышится шум противоаварийных работ. Если верить паспорту объекта, они должны закончиться в начале ноября.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В начале нулевых казармы лейб-гвардии Семёновского полка признали вновь выявленным памятником. Но затем защитный статус был отобран, а Минкульт сказал аварийные казармы демонтировать и построить на их месте новую сцену малого драматического театра. Гражданское сопротивление привело к компромиссу — всё снести, а лицевую и несколько торцевых стен оставить. В 2019-м задуманное исполнили, но вместе с нутром казарм исчезла и ответственная министерская дирекция. Культурную стройку поручили вновь созданной госкорпорации «Единому заказчику в сфере строительства».



В пресс-службе «Единого заказчика» «Фонтанке» сообщили, что документы для проведения закупки на завершение строительства готовы. Контакт планируют заключить в IV квартале 2021 года.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Особняк семьи купца Брусницына окутан не только зеленой сеткой, но и городскими легендами. Главная связана с зеркалом в бальном зале. Оно якобы из венецианского палаццо, где хранился прах графа Дракулы. Увидеть «зеркало вампира», а также парадную лестницу с мраморным камином, кальянную в мавританском стиле, столовую с потайной дверкой в бильярдную можно во время экскурсии. КГИОП совместно с петербургским ВООПиИК «Открытый город» проводят их онлайн и офлайн. Фотографировать и снимать видео запрещено.

Последние несколько лет усадьба находится в управлении федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Это здание ошибочно еще называют дворцом Бирона. Изначально использовалось как склад для пеньки на острове Тучков буян. До революции его пытались приспособить под выставочный комплекс, но Первая мировая скорректировала планы. После революции «жильцы» сменяли друг друга: институт Высоких давлений, Ленинградское речное училище, Военно-космический Петра Великого кадетский корпус. С 2011 года памятник федерального значения заброшен.



Участок под зданием входит в границы будущего парка «Тучков буян». Передать его в собственность города запланировали в 2019 году. Было издано распоряжение, идет подготовка к регистрации права собственности. К слову, со строительством самого парка тоже никто особо не торопится.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Конюшенное ведомство давно можно было бы превратить во вторую «Новую Голландию», но найти подходящего инвестора пока не удалось. В 2010-м структура «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей думала сделать здесь апарт-отель. Однако после шести лет битвы с градозащитниками памятник вернули в казну. После интерес к нему выражали: «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина, «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, связанная с Евгением Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых» и структуры Группы Ярд Андрея Кошкина. В 2019 году Смольный показал пять конкурсных проектов реконструкции, но победителя среди них не оказалось.

В конце 2020-го здание «в целях сохранения» передано городскому Агентству по развитию имущественного комплекса. Этой весной говорили, что в Смольном рассматривают предложение крупного московского девелопера Года Нисанова. Он хотел взять Конюшенное ведомство на 49 лет по программе «Аренда за 1 рубль». О результатах обсуждения этой идеи ничего не слышно. Будущее здания продолжает оставаться туманным за формулировкой «осуществляется проработка вопроса вовлечения в гражданско-правовой оборот».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Это трехэтажное здание выделяется из стройного ряда первой линии Лиговского проспекта своими габаритами и ненарядной зеленой «одеждой». Жилой дом расселили во времена Перестройки, планируя после реконструкции часть квартир выдать афганцам и другим ветеранам войн. Реконструкцию даже не начали.

Первый собственник искал возможность строительства без сохранения исторического здания. Второй пошел дальше и вообще снял объект с регистрационного учета. Весной 2015 года рабочие втихаря начали разбирать дворовые стены, но были пойманы, а собственник — оштрафован.

В 2018 году владельцем особняка стало ООО «ВК Логистик». Но подготовленный проект гостиницы жизни не увидел. В августе 2021 года дом перешел к ООО «Специализированный застройщик «Сфера» владельца инвестиционно-строительной компании «Вита» Владимира Бовы.

«Мы сейчас мусор убираем на площадке, уже машин 20 мусора вывезли. Полная там была свалка. Подвал здания осталось дочистить», — рассказал «Фонтанке» предприниматель, подчеркнув, что планирует сохранить здание, насколько это будет возможно. По соседству с особняком Рыжкина всё-таки будет гостиница. Финальный проект зависит в том числе от текущего состояния исторического дома. Бова ожидает, что реализация займет в общей сложности 2–3 года, а активные работы начнутся весной 2022-го. По оценке бизнесмена, только на реконструкцию особняка уйдёт порядка 100 млн рублей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





