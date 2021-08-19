Аварийные здания на Тележной в Петербурге приобрел инвестор с опытом реконструкции исторических домов

Город продал на торгах аварийные здания на Тележной улице. Победителем аукциона стал Ян Бобрышев, известный по реконструкции доходных домов в Петербурге. Лот достался ему по стартовой цене.

Как сообщает 19 августа портал «Недвижимость и строительство Петербурга», инвестор получил здания 21, 23, 25–27, 29 и 29, лит. Г по Тележной улице за 274,94 млн рублей. Он сделал единственную ставку. Вторую заявку на участие подавал владелец компании «ПСГ МеталлСтройПроект» Степан Цепалкин. Ранее он купил принадлежавшее городу здание на Боровой ул., 34/24 и пакет акций АО «НИИ «ТЕСТ», которое владеет офисным зданием на Лиговском, 56Б. Бороться за дома на Тележной Цепалкин не стал.



Издание отмечает, что Ян Бобрышев имеет опыт реконструкции старинных зданий и благодаря своей репутации не вызывает отторжения у градозащитников. Ранее он реконструировал доходный дом на улице Тюшина, 6 (построен в 1880 году) и пятиэтажный доходный дом купца Антона Ястрежемского на Большой Разночинной, 6, лит. В 1903 года постройки. Второй объект он выиграл на торгах в 2017 году, когда от аварийного здания сохранились лишь фундамент, наружные стены и частично перекрытия между первым и вторым этажами. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году.

Исторические здания на Тележной были построены в конце XIX–начале ХХ веков. Их расселили несколько лет назад. За их сохранность градозащитники борются более десяти лет. Дома признали аварийными, несмотря на то что некоторые из них капитально отремонтировали в советское время. Заказчиком экспертизы выступала дочерняя компания застройщика Glorax Development «Бизант». По соседству, на участке по адресу: Тележная, 17–19а, она строит клубный дом. В марте прошлого года строительная компания снесла часть внутренних флигелей дома № 21 в соответствии с утвержденным проектом работ.

