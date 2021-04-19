Офисное здание государственного НИИ на Лиговском проспекте ушло с молотка за 180 млн рублей

Принадлежавший Росимуществу пакет 100% акций петербургского Научно-исследовательского института «ТЕСТ» продан на торгах за 179 млн рублей. Его приобрели вместе со зданием на Лиговском проспекте, 56Б, где можно будет сделать комплекс апартаментов.
Как сообщили 19 апреля в пресс-службе Российского аукционного дома, НИИ «ТЕСТ» принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 4,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком размером 1,9 тыс. кв. м. Возможными вариантами его использования называются обустройство офисного центра, гостиницы и комплекса апартаментов. Победителем торгов стало физическое лицо.
По данным «Яндекс.Карт», внутри также расположен хостел и компания по производству витражей.
По информации СПАРК, до октября 2017 года институт принадлежал Минцифры России, а после стал собственностью Росимущества, которое выставило его на торги по плану приватизации. Выручка предприятия в 2020 году составила 13 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.