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Офисное здание государственного НИИ на Лиговском проспекте ушло с молотка за 180 млн рублей

Шестиэтажку на Лиговском проспекте в Петербурге продали на торгах

Принадлежавший Росимуществу пакет 100% акций петербургского Научно-исследовательского института «ТЕСТ» продан на торгах за 179 млн рублей. Его приобрели вместе со зданием на Лиговском проспекте, 56Б, где можно будет сделать комплекс апартаментов.

Как сообщили 19 апреля в пресс-службе Российского аукционного дома, НИИ «ТЕСТ» принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 4,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком размером 1,9 тыс. кв. м. Возможными вариантами его использования называются обустройство офисного центра, гостиницы и комплекса апартаментов. Победителем торгов стало физическое лицо.

По данным «Яндекс.Карт», внутри также расположен хостел и компания по производству витражей.

По информации СПАРК, до октября 2017 года институт принадлежал Минцифры России, а после стал собственностью Росимущества, которое выставило его на торги по плану приватизации. Выручка предприятия в 2020 году составила 13 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

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Комментарии (5)

Nafanka
Победителем торгов стало физическое лицо
___________________________
Кто-то из Фонда Капремонта?! )))
UserField
Подозрительный аукцион. В центре иная квартира стоит 180млн, а тут целый дом ушёл.
Вадим Линин
42,6 т р за м.кв. - не дешево ли для Центра?
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