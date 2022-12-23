Спасение утопающего. Как бомбоубежища превращаются в подвалы и переходят в частные руки

Фото: земля.дом.рф Поделиться Поделиться





Госкорпорация Дом.РФ 23 декабря проведет торги по бывшему бомбоубежищу на проспекте Большевиков в Петербурге, которое со временем превратилось в затопленный подвал. «Фонтанка» узнала, почему сооружение утратило защитную функцию и можно ли ее вернуть.



Бомбоубежище находится в здании по адресу: проспект Большевиков, дом 56, корпус 4, литера А, другие помещения в котором арендует множество коммерческих компаний. Логично, что предпринимателям мешал подвал, с которым ничего нельзя сделать, — ни отремонтировать, ни приспособить под свои нужды, поскольку он находится в федеральной собственности.



Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Поделиться Поделиться





Петербургское управление МЧС исключило бомбоубежище из перечня защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) относительно недавно, на основании акта МТУ Росимущества по Петербургу и Ленобласти о снятии с учета убежища от 15 мая 2021 года. С тех пор оно стало обычным нежилым помещением площадью 61,4 кв. м, которое, пока добиралось до торгов, пришло в плачевное состояние.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на отчет о техническом состоянии защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО), на полах, стенах и плитах монолитного перекрытия обнаружены трещины, разрушения защитного слоя бетона с торчащими наружу ржавыми стержнями рабочей арматуры. Из трещин в наружных стенах текли грунтовые воды, разрушались отделочные слои и ржавели металлические балки перекрытия. Бомбоубежище перестало отвечать требованиям, предъявляемым к сооружениям такого типа.



«По результатам расчетов, существующая несущая способность плит перекрытия на особые нагрузки не обеспечена, перекрытие не отвечает требованиям, предъявляемым к данному типу сооружения. Внутреннее инженерно-техническое оборудование неработоспособно по причине коррозии, — сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС. — Учитывая утрату расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, восстановление ЗГСО и его постановка на учет экономически нецелесообразны».



Имеется в виду, что отремонтировать его и поставить обратно на учет нецелесообразно для государства. Частный собственник может попробовать сделать свой личный бункер (вид разрешенного использования помещения не указан), но, во-первых, прорубить в него отдельный вход вряд ли получится, придется в случае апокалипсиса идти через проходную, а во-вторых, это не единственные трудности.



На момент проведения обследования инженерных сетей, результаты которого приложены к аукционной документации, подвал был затоплен водой, что затруднило доступ специалистам. Они установили, что помещение не отапливается, в нем нет воды и электричества. Причем, дело не просто в отсутствии договоров с ресурсоснабжающими организациями, а в неработоспособности существующих инженерных систем, потому что они преимущественно демонтированы.

Проводившая обследование инжиниринговая организация рекомендовала провести капремонт инженерных сетей. Но есть нюанс — они технологически связаны с инженерными сетями всего здания, которое принадлежит компании «Говорова 35». Чтобы внутри было светло и тепло, потенциальному покупателю нужно будет либо заключать договор на поставку ресурсов с собственником здания, либо самостоятельно подключаться к внешним инженерным сетям, как положено по закону.



Начальная цена объекта составляет 791 тыс. рублей. На участие в аукционе подали заявки два претендента. Идет определение победителя.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

