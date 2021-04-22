Торчат хвосты дельфинов. Жители дома на «Академической» не попались на удочку застройщика спортивного комплекса

Фото: скриншот Google.Maps Поделиться Поделиться







Застройщик спортивного центра на «Академической» не смог убедить местных жителей, что под их окнами не будут плескаться дельфины. Им здесь не рады из-за проблем с транспортной доступностью квартала. Хоть инвестор уверяет, что не заключал никаких соглашений с Санкт-Петербургским дельфинарием, лишившимся в прошлом году бассейна на Крестовском, он еще не отказался от проекта, в рамки которого вписывается новый дом для млекопитающих. Жители собираются через суд добиваться включения территории в ЗНОП, а инвестор постарается доказать, что его планы не противоречат закону.



Местные жители, чиновники и представители ООО «Спортлайф» на выездном совещании 21 апреля обсудили строительство у дома 40 по улице Бутлерова. В 2018 году город выделил инвестору участок площадью 8 563 кв. м под возведение спортивного комплекса. Проект планировали реализовать за два-три года, вложив в него 98 млн рублей, но строительство так и не началось. Территория сейчас используется третьими лицами как стоянка, там находятся сгоревшие хозяйственные постройки и мусор. В последнее время инвестор активизировался. Оказалось, что его планы не только в силе, но еще расширились: бассейна хватит не только для людей, но и для дельфинов.

Основным вопросом для обсуждения, по данным «Фонтанки», стала возможность организовать свободный доступ к будущему спорткомплексу. Очевидно, что единственный существующий внутриквартальный проезд без тротуара, ширина которого вместе с тропами для пешеходов составляет около 5,5 метров, с нагрузкой не справится. Хотя по документам он и двухполосный, фактически из-за запаркованности машины двигаются только по одной полосе.



«Спортлайф» предложил КРТИ три варианта дополнительных проездов: со стороны Гражданского проспекта, улицы Верности и между двумя строящимися зданиями на улице Бутлерова. Первые два специалисты подведомственного комитету учреждения отмели сразу. Последний — наиболее удачный, но в этом случае застройщик должен будет соблюсти все нормативы, такие как требования к ширине проезжей части и наличию тротуаров, а также договориться с соседним торговым комплексом об использовании его территории. Если оформить сервитут не получится, есть законная возможность изъять 10% от граничащей с участком «зеленой зоны», но жители воспримут это болезненно. Представители администрации района и комитета по инвестициям заверили, что от их ведомств таких предложений не будет.

Легких способов обеспечить спорткомплекс необходимыми проездами не осталось, поскольку транспортная доступность территории ухудшилась по мере ее застройки. Помимо жилых домов в округе́ несколько торговых центров, магазины и ресторан, куда ежедневно грузовики подвозят свежие продукты. Жители жалуются на пробки даже в будние дни. Они выступили против идеи «Спортлайф» объединиться с Санкт-Петербургским дельфинарием, поскольку животные привлекут сюда еще больше людей.



Помимо транспортной проблемы есть юридический момент. Участок был выделен постановлением правительства под размещение спортивного объекта, а появление дельфинов придает объекту иной вид разрешенного использования — цирки и зверинцы. У него свои особенности.

«Возможность размещения здесь объектов с дополнительной санитарно-защитной зоной, которая, в том числе, будет распространяться на жилой дом, отсутствует. Соответственно, это может быть только спортивный объект — бассейн», — заключил замдиректора СПб ГКУ «Управление инвестиций» Роман Мельников.

«Объект в том виде, в котором он изначально здесь планировался к размещению, возможен. Мы его поддерживаем и поддерживали ранее. Изменение назначения мы считаем невозможным по причине отсутствия транспортной инфраструктуры именно для такого вида объекта», — озвучил позицию администрации района начальник отдела строительства и землепользования Иван Деревянко.

По его мнению, представленные инвестором проектные материалы говорят о желании разместить здесь дельфинарий. Например, чаши бассейна хотят сделать глубиной 10 метров с прозрачной перегородкой между ними и построить амфитеатр на 480 мест. Все это обеспечат 57 парковочными местами, из расчета по одному машино-месту на 10 посетителей.



Жители пытались добиться от генерального директора «Спортлайф» Игоря Костова гарантий, что у них под окнами не будет дельфинария. «На сегодняшний момент никаких соглашений нет», — сказал он, но ответ граждан не устроил. «Спортлайф» не планирует размещение дельфинария здесь. Этого достаточно», — отрезал он.

«Они нам рассказывают, что строят спорткомплекс для жителей. Они его построят, а потом, когда он будет введен в эксплуатацию, они заключат договор с дельфинарием, и дельфинчики сюда приедут», — уверен активный житель района, юрист Антон Шальков. Он сообщил «Фонтанке», что жители намерены добиваться включения этой территории в список ЗНОП. Первым делом они планируют оспорить в суде разрешение на строительство. Подписать коллективный иск готовы жильцы 784 квартир дома на Бутлерова, 40.

Дельфинарий ранее арендовал бассейн в здании на Константиновском проспекте, 19, но в октябре прошлого года собственник отказался продлевать с организацией договор. Дельфинов вывезли на Утришскую морскую станцию между Анапой и Новороссийском. Организация обратилась к городу с просьбой подыскать ей участок для строительства нового здания, но ни один из четырех предложенных вариантов не подошел.



По данным СПАРК, компания «Спортлайф» принадлежит Олегу Васильеву (33%), а также Игорю (34%) и Олегу Костовым (33%). Последние занимают должности исполнительного и генерального директоров Петербургского дельфинария, соответственно.

«Жители против того, что им негде ходить, они не против нас», — сказал «Фонтанке» Игорь Костов. Он отметил, что проблемы с транспортной доступностью создал не инвестор, а городские власти.

По мнению главы «Спортлайф», частный сервитут с торговым домом не станет серьезной проблемой. Чтобы на территории больше не скапливался мусор и не ставили машины, компания решила закрыть ее с 1 мая. Дальнейшие действия зададут результаты расчета потока трафика на внутриквартальных проездах, который проведет городской Центр транспортного планирования.

Костов утверждает, что, по правилам землепользования, дельфинарий может здесь быть, и попытается это доказать. Возможно, до этого не дойдет. По его информации, сейчас город подбирает другие варианты для строительства нового здания, поскольку дельфинарий по документам относится к учреждениям культуры, а не к циркам или зверинцам.



Зеркальная ситуация происходила с океанариумом во Фрунзенском районе. Проект представили в 2013 году, в реализацию планировали вложить 3,5 млрд рублей. Инвестором выступило ООО «Оптима», дочерняя компания московского ЗАО «Киевская площадь» предпринимателя Года Нисанова. Со временем проект подорожал до 15 млрд рублей. Помимо океанариума в него включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. В 2017 году Смольный выделил под строительство участок в парке Интернационалистов. Жители активно выступали против проекта, даже пытались провести референдум. В результате договор с инвестором был расторгнут, а постановление о выделении участка отменено в 2019 году.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

