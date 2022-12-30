Куда пойти на новогодних праздниках: сказка на льду, цветущие орхидеи, мини-авто и Новый год «по-диссидентски»

Хотя наступающий 2023-й в Петербурге встречают чуть менее ярко, чем мы привыкли, отсутствие концерта на Дворцовой не значит тотального затишья. Сказочные шоу на катке на Конюшенной, музыкальные фестивали в «Севкабель Порту», ëлки и шумные квесты — в программах празднования многих площадок. В новом гиде — лучшие варианты, как отметить и продолжить празднование.



Актуальное

Ледовая сказка познакомит с героями До 15 января, 0+

Цикл ледовых шоу, которые представляют собой попурри из лучших спектаклей Детского ледового театра под руководством Елены Бережной, открывается на катке на Конюшенной. В центре мультимедийной истории, согласно сюжету, окажутся двое маленьких петербуржцев. Они попадают в другие миры и знакомятся с героями книг и легенд — Алладином, Щелкунчиком, Снежной королевой и их «коллегами» по миру сказок. Со 2 января представления будут проходить по два раза в день.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Фигуристы станцуют под Чайковского

С 4 по 7 января, 6+

В Ледовом дворце проходит новогоднее шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Ценность в том, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова впервые выходит на лёд для участия не в соревнованиях, а в сказочном шоу, и создает образ Чёрного лебедя. В роли Принца — сам Евгений Плющенко, Чёрный маг — Марк Кондратюк, Белый лебедь — Елизавета Нугуманова.



Альтов отправит в счастливый путь

31 декабря, 18:00, 12+

Перед самым Новым годом сатирик Семëн Альтов поможет петербуржцам настроиться на праздничный лад. В «Балтийском доме» он выступает с программой «Новогодняя классика» и читает стихи. Выбор в пользу поэзии, а не прозы, был сделан из-за особого настроения, которое, как верит ведущий, она создаёт.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Продолжить празднование в новом формате

Праздник — по-диссидентски

2 января, 19:00, 16+

«Невидимый театр» собирает зрителей на «диссидентский Новый год» в формате квартирника по записным книжкам Сергея Довлатова. На вечере «Невидимая книга» актеры пробуют в духе автора рассказать или даже пересказать истории из его жизни: пошутить, где-то погрустить о времени и вспомнить о том, что волновало Довлатова. Режиссëр — Семëн Серзин.



Константиновский устроит бал

Со 2 по 8 января, 11:00, 14:00, 17:00, 0+

Тем временем в Константиновском дворце прогремит новогодний бал. Гости будут путешествовать по залам, слушая сказку про загадочные «часы вечности», якобы подаренные некоему царю персидским принцем. Кроме мини-экскурсии и сюжетной игры, детей удивят иллюзионисты, артисты мюзикла в стиле стимпанк и гимнастка, которая устроит целое шоу на огромном зеркальном шаре. На ëлку «Легенда Константиновского дворца — 2. Тайна часов вечности» зовут и детей, и взрослых. Больше о главных детских праздниках нового года — в гиде «Фонтанки».



Орхидеи расцвели в Ботаническом

До 8 января, 0+

Ботанический сад входит в новый год с традиционной выставкой орхидей и бромелий: на публику выставили редкие коллекционные экземпляры, к которым нужно относиться особенно бережно. Предусмотрены фотозона и формат экскурсий.



В театрах

«Золушка» — в Филармонии 30 декабря, 15:00, 6+

Солисты Мариинского, «Зазеркалья» и «Мюзик-холла» объединились, чтобы поучаствовать в весёлом новогоднем представлении «Золушка» в стиле традиционной шуточной итальянской opera buffa в Филармонии. На сцену Малого зала среди прочих выйдут меццо-сопрано Светлана Омельчук, тенор Клим Тихонов, сопрано Виктория Романова.



Молодёжный театр обратится к Платонову 30 декабря, 19:00, 16+

В пятницу на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке — премьерный показ спектакля «Оружие сердец» по киносценарию писателя Андрея Платонова «Семья Иванова». Сюжет — нагляднейшая иллюстрация к теме возвращения человека с войны и поиска сил для того, чтобы продолжить жить и заново привыкнуть к повседневности. После первой публикации сценарий был быстро снят с печати, ведь критика назвала историю «гнуснейшей клеветой на советских людей». Под названием «Возвращение», которое наиболее известно сейчас, сюжет был опубликован в 1962 году, уже после смерти автора.



Мариинский погрузит в волшебство 31 декабря, 19:00, 0+

Предновогодняя премьера на новой сцене Мариинского театра — «Волшебная флейта» в не совсем обычном формате. Особую роль сыграют световые и видеоэффекты, а оперные вокалисты попробуют себя в качестве драматических актëров.



Фото: афиша спектакля с сайта mariinsky.ru Поделиться Поделиться





Нильс с дикими гусями остановился в новогоднем Петербурге С 31 декабря до 7 января, 0+

В театре «Легенда» в дни новогодних праздников идёт новая постановка по сказочной повести Сельмы Лагерлëф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции». В театральной вариации сюжет получил название «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями», но не сильно изменился по сути. На премьере детям предстоит побывать во многих странах по пути к зимней Лапландии и вместе с главным героем научиться дружить и жертвовать многим. В начале истории главный герой поступил жестоко, был наказан магическим уменьшением и оказался втянут в длинное приключение, присоединившись к стае диких гусей.



В музеях

Русский музей показывает мини-автомобили До 22 января, 0+

В павильонах возле Михайловского замка — выставка советских детских педальных автомобилей. Маленькие машины разрабатывали детально и часто собирали их из тех же материалов, что и «взрослые» образцы, стремясь не только развлечь детей, но и показать достижения советской промышленности. Популярные модели и единичные, оригинальные образцы для временной экспозиции представил коллекционер Вадим Кунин.



Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Избранный Рембрандт как символ До 28 февраля, 12+



В музее-квартире живописца Исаака Бродского открывается выставка Rembrandt. Magnum opus, на которой будут представлены гравюры Рембрандта из собрания Музея академии художеств, копии, сделанные студентами академии, а также офорты на основе его живописи и графики. Именно нидерландским мастером во многом вдохновлялся Исаак Бродский и некоторое время даже носил шляпу в манере Рембрандта.

Сердце перекачает диджитал-кровь До 20 января, 18+

Пространство Masters Digital совместно с галереей современного искусства Anna Nova открывает выставку Love Tomorrow медиахудожницы Tripura. В основе проекта оказывается серия видеоработ Love Diary, которые сама автор называет размышлением о смысле и хрупкости любви в сетевую эпоху. Художница обращается к телесному образу бьющегося сердца, которое перегоняет через себя дигитальную кровь наших цифровых следов — любовную переписку в мессенджерах, слова в заметках и скрины сообщений.



Послушать музыку

Pianissimo соберёт в Эрмитаже лучших До 4 января, 12+

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo проходит параллельно в Москве и в Петербурге, и у нас площадкой стал Эрмитаж. Участники конкурса — студенты консерваторий разных стран и лауреаты конкурсов. Участвуют, например, миланский пианист Арио Сгрои, Армен Пучинян из Еревана, в послужном списке которого концерты в Вене и Зальцбурге, а также обладатель Гран-при III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Валентин Малинин.



Джаз прольëтся под Рождество 6 и 7 января, 20:00, 16+

В рождественские дни на сцену джаз-клуба Игоря Бутмана выйдет коллектив певицы Виктории Кауновой и саксофониста, лидера группы саксофонов оркестра Игоря Бутмана — Ильи Морозова. На концерте они представят праздничную музыку со своей рождественской виниловой пластинки Christmas Wish. На ней собраны оригинальные версии американских и русских новогодних композиций в авторских аранжировках. Они-то и зарядят праздничным настроением.



Повеселиться и потанцевать



Праздник «Гедонизма» в «Севкабель Порту» 29 декабря, 20:00, 18+

В пространстве «Мачты» в «Севкабель Порту» точку в этом году поставят «Гедонизмом». Так называется вечеринка, ведущие которой — уроженцы Челябинска. Зажигательным диско и ритмичным синти-попом вечер откроет Honey Li — челябинский диджей, больше известный на родине под именем Nedrug. После него за пульт встанут звезда вечеринок Mvrlya, один из создателей челябинского пространства «Квадрат» и основатель нескольких музыкальных площадок Южного Урала Andrey Messer.

Billy's Band начнёт год активно 1 января, 20:00, 16+

Вечером в первый день наступившего года Billy's Band приглашает продолжить празднование «реанимационным» новогодним концертом. В программе: конфетти и серпантин, рассуждения о том, что счастье точно есть, и хорошо выдержанный джаз.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Ария» смело шагает в январь 2 января, 20:00, 16+

«Ария» тоже не засиживается за новогодним столом и выходит на сцену уже в понедельник. В клубе «А2» рокеры дадут специальный праздничный концерт и точно зажгут от души.

У Финского залива зазвучит панк 2 января, 16:30, 16+

На сцене Sound, бывшего клуба-фестиваля «Морзе», во второй день января своя тема: Новый год тут празднуют под избранный панк. Участниками Punk Festival Winter edition стали «Гудтаймс», «F.P.G», «Йорш», Distemper и другие коллективы, известные и не очень.



«Полигон.Фест» собрал громких 3 и 4 января, 18+

Вторник и среда в городе станут днями масштабного «Полигон.Феста». «Нуки», Stigmata, Snoweiders выступают 3 января, тема дня — «Громкий русский». После перерыва на ночь тут же играют «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Порт(812) ». Место встречи — «А2».

«Мельница» музыкой обнажает сердца 6 января, 20:00, 16+

«Мельница» отпразднует Рождество в клубе «Космонавт» и представит программу «Сердце ястреба». Она была подготовлена специально для вечера, так что звучание будет действительно уникальным, тёплым и светлым.



Узнать и услышать новое



Этнографический научит зимним традициям Со 2 по 4 января, 0+

На праздниках Этнографический музей запускает игровую экскурсию для детей «Пришла коляда, открывай ворота». Ведущие расскажут про то, кто такие колядовщики и для чего по деревням ходили ряженые, погрузят в рождественские традиции и научат новому.

Анненкирхе поиграет классикой 30 декабря, 4–7 января,22:30, 6+

В Анненкирхе в преддверии праздников пройдёт серия ночных концертов «Музыка из кино на органе». В зале прозвучат мелодии из знаменитых фильмов разных эпох, а ночь сделает опыт действительно необычным. Полная программа, ради сохранения интриги, держится в тайне.



На экране

Тайная жизнь станет явной С 29 декабря, 18+

В кинотеатрах выходит лента «Двойной обман Мадлен Коллинз». У героини фильма Антуана Борро две жизни в двух странах, в каждой — с детьми и любовниками. Годами выстроенная система рушится, когда часть правды неожиданно всплывает наружу,

«Ëлки-иголки» напомнят о Голливуде С 29 декабря. 6+

Среди российских новинок проката — комедия «Ëлки-иголки» с уклоном в традиционное рождественское кино. Главная героиня картины — ландшафтный дизайнер, которая развозит ёлки по домам перед праздниками и понимает, что самой ей встречать Новый год совсем не с кем. Пара опрометчивых решений, и Катя оказывается втянута в круговорот странных событий. Каждое достойно отдельной истории.



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Детям — новый «Иван Царевич» С 29 декабря, 0+

Под Новый год в кинотеатрах выходит ещё одна серия «Ивана Царевича и Серого Волка». На этот раз все в Тридевятом царстве забыли об их существовании, и друзьям приходится делать всё заново, в том числе завоëвывать избранницу Ивана, Василису.



«Чебурашка» выходит на новый уровень С 1 января, 0+ На больших экранах с первого дня нового года идëт «Чебурашка». В переснятой Дмитрием Дьяченко классике — теперь в виде полнометражного игрового кино — нет крокодила Гены и Шапокляк в привычных по анимации образах, зато есть герои, изящно к ним отсылающие. Другом смешного лопоухого существа, которое так любит апельсины, становится замкнутый садовник сочинского дендрария в исполнении Сергея Гармаша. Главный антагонист — владелица шоколадной фабрики, которая готова на всё, чтобы заполучить «ушастика». Не для себя, правда, а для любимой внучки. Сам Чебурашка тем временем вышел на новый технический уровень: научился сверкать зубами, а ещё играть в теннис. Подробнее — в рецензии «Фонтанки».