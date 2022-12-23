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    В кинотеатрах покажут новые приключения Ивана Царевича и Серого Волка

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    29 декабря на экраны выходит мультфильм студии «Мельница» «Иван Царевич и Серый Волк 5». Что-то случилось в Тридевятом царстве: бабочка со своим эффектом крылышком махнула и устроила волшебную перезагрузку. Теперь никто Ивана здесь не знает и не помнит — даже его избранница Василиса. А значит, ему вместе с Серым Волком нужно начинать всё заново. Слоган картины — «Там, не знаю когда».

    С момента выхода первого мультфильма уже прошло 12 лет. Традиционно Ивана Царевича озвучивает Никита Ефремов, Серого Волка — генеральный директор «Мельницы» Александр Боярский, а Кота Ученого — Михаил Боярский.

    6+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

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