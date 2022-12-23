В кинотеатрах покажут новые приключения Ивана Царевича и Серого Волка

29 декабря на экраны выходит мультфильм студии «Мельница» «Иван Царевич и Серый Волк 5». Что-то случилось в Тридевятом царстве: бабочка со своим эффектом крылышком махнула и устроила волшебную перезагрузку. Теперь никто Ивана здесь не знает и не помнит — даже его избранница Василиса. А значит, ему вместе с Серым Волком нужно начинать всё заново. Слоган картины — «Там, не знаю когда».
С момента выхода первого мультфильма уже прошло 12 лет. Традиционно Ивана Царевича озвучивает Никита Ефремов, Серого Волка — генеральный директор «Мельницы» Александр Боярский, а Кота Ученого — Михаил Боярский.
6+
Федор Дубшан