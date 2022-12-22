В Михайловском замке покажут советские педальные автомобили из частной коллекции

Первые педальные (детские) авто в СССР начинали производить на предприятиях тяжёлой промышленности и собирали из тех же материалов, что и «взрослые» авто, — они должны были рекламировать советский автопром.
В Михайловском (Инженерном) замке 28 декабря откроется выставка советских детских (педальных) автомобилей. Это будут вещи из собрания Вадима Кунина. В музее отмечают, что коллекция показывает достижения советских конструкторов, и смотреть выставку — не только акт ностальгии, но и занятное погружение в материальный мир. Первые модели детских авто должны были стать рекламой одновременно советского автопрома и игрушечной промышленности. Такие маленькие машины даже участвовали в кремлёвских парадах.
Только в послевоенные годы мир детского авто стал самостоятельным: для педальных машин отдельно разрабатывали дизайн, ориентируясь на запросы детей. В Михайловском замке вы увидите популярные модели и уникальные образцы.
Выставка «Коллекция советских педальных автомобилей» пройдёт с 28 декабря 2022 года по 22 января 2023-го в Восточном павильоне Михайловского замка (вход со стороны цирка). Кроме вторника (обычный выходной Русского музея) экспозиция не будет работать 31 декабря, 1–3 и 7 января.
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Анастасия Семенович