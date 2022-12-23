На экранах — французский триллер о двойной жизни

29 декабря в прокат выходит картина Антуана Барро «Двойной обман Мадлен Коллинз». По сюжету, главная героиня существует на две страны, две семьи и два имени. Но, как часто бывает, тайное становится явным, и часть правды выплывает наружу. Мадлен запуталась в своей паутине лжи так, что рискует не только своей жизнью, но и жизнями близких. А вот сможет ли ей помочь правда — вопрос.
Для исполнительницы роли Мадлен Виржини Эфира это — третий полнометражный фильм. В 2021 году она получила признание на Каннском фестивале с фильмом Пола Верховена «Бенедетта», в котором также сыграла главную роль. Премьера «Двойного обмана Мадлен Коллинз» состоялась в том же году на Венецианском фестивале. А сценарий картины получил приз Sopadin еще до съемок картины. В нем отчетливо прослеживаются отсылки к «Головокружению» Хичкока — на это указывают имена главных героинь Джудит и Мадлен, а также общая канва истории о женщине, запутавшейся в своей лжи.
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Федор Дубшан