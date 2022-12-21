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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Джинн, Щелкунчик и Снежная королева встретятся на льду катка на Конюшенной

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Цикл ледовых шоу, которые представляют собой попурри из лучших спектаклей Детского ледового театра под руководством Елены Бережной, открывается на катке на Конюшенной 29 декабря. До 15 января представления для детей будут идти сначала по одному разу в день, а со 2 января — по два раза. На спектакли нужно приобретать отдельный билет. 0+

    На ледовой арене встретятся герои разных известных сказок — такие разные, как Джинн из истории про Аладдина, Щелкунчик и Снежная королева. Но в центре повествования окажутся двое маленьких петербуржцев, которые познакомятся со всеми диковинными жителями волшебных миров. Представление, украшенное мультимедиа эффектами и музыкой, длится не более часа, — чтобы зрители на трибунах не замерзали.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Каток, интегрированный в архитектурный ансамбль Конюшенной площади, уже работает, и на нем — в свободное от представлений время — можно кататься. Он оборудован теплым фойе, зоной кафе с согревающими напитками, прокатом коньков от 26 до 46 размера и «пингвинами» для поддержки начинающих фигуристов.

    Каток на Конюшенной размером 18 на 40 метров находится в центре раскинувшейся на несколько городских кварталов Рождественской ярмарки. Кататься на нем можно с 11:00 до 22:00 в любой день. Стоимость зависит от дня недели и времени и составляет для взрослых от 250 до 500 рублей, есть льготные и бесплатные социальные билеты.

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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