В Ботаническом саду пройдёт традиционная выставка орхидей и бромелий

В Большой пальмовой оранжерее вы увидите редкие видовые коллекционные экземпляры орхидей, также на выставке будет фотозона с флористическими композициями, светильниками и новогодними шарами.



Традиционная зимняя выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» откроется в Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада 24 декабря. В выходные 24–25 числа экспозиция будет работать в режиме прогулки с 11 до 16:30, 26–30 декабря сад будет проводить экскурсии по выставке. 31 декабря — выходной, а после Нового года оранжерею откроют 2 января, выставка орхидей будет доступна также в режиме прогулки.

