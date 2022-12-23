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    В Ботаническом саду пройдёт традиционная выставка орхидей и бромелий

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    Фото: Михаил Огнев
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    В Большой пальмовой оранжерее вы увидите редкие видовые коллекционные экземпляры орхидей, также на выставке будет фотозона с флористическими композициями, светильниками и новогодними шарами.

    Традиционная зимняя выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» откроется в Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада 24 декабря. В выходные 24–25 числа экспозиция будет работать в режиме прогулки с 11 до 16:30, 26–30 декабря сад будет проводить экскурсии по выставке. 31 декабря — выходной, а после Нового года оранжерею откроют 2 января, выставка орхидей будет доступна также в режиме прогулки.

    Выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» будет открыта в Ботаническом саду с 24 декабря по 8 января (31 декабря и 1 января — выходные) с 11 до 16:30. 26–30 декабря можно будет попасть на экскурсию по выставке (дети до четырёх лет на экскурсии не допускаются). 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: Михаил Огнев

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    Ботанический сад
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