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    В Музее-квартире Бродского откроется выставка гравюр Рембрандта

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    На экспозиции в Музее-квартире Исаака Бродского представят работы нидерландского мастера из собрания Музея Академии художеств и офорты, созданные в XVII — XIX веках на основе его живописи и графики.

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    Выставка «Rembrandt. Magnum opus» откроет цикл проектов, посвящённых любимым художникам Исаака Бродского. Он неоднократно говорил, как ценит Рембрандта: некоторое время Бродский даже носил бархатную шапку, похожую на берет, аналогичную той, что есть среди «реквизита» Рембрандта. В музее отмечают, что увлечение Рембрандтом отразилось в портрете Бродского, который он написал в 1904.

    На выставке в музее на Площади Искусств вы сможете увидеть рембрандтовские гравюры «Старая нищенка с тыквенной бутылкой» (1630), «Се человек» (1636), «Мужчина, рисующий слепок» (ок. 1641), «Портрет Йоханнеса Эйтенбогарта» (1635), «Нищие» (1648) и копии с рембрандтовских оригиналов, выполненные студентами Академии художеств.

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    Также в рамках дополнительной программы к выставке в музее пройдут мастер-классы по печатной графике: с 4 по 8 января — каждый день в 15 часов, потом 14, 21 и 28 января — также в 15. Обещают рассказать о техниках — монотипии, линогравюре и других, также вы сможете сделать серию авторских оттисков. Мастер-классы рекомендуют для посетителей старше восьми лет.

    Выставка «Rembrandt. Magnum opus» пройдёт в Музее-квартире Исаака Бродского с 29 декабря (открытие в 16 часов) 2022 по 28 февраля 2023. Музей не будет работать 30 и 31 декабря, а в новом году начнёт работу 4 января. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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