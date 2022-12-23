В прокате — новогодняя комедия с Оскаром Кучерой и Павлом Прилучным

29 декабря в прокате… не «Елки», а «Елки-иголки». Главная героиня, Катя (Алина Алексеева, «Магомаев», «Настя, соберись!») — ландшафтный дизайнер, которая 31 декабря развозит новогодние елки заказчикам. Но самой ей встречать Новый год не с кем. Пара опрометчивых решений — и вот она уже в гуще событий: прячется от бандитов, встречает мужчину и много чего еще.
В фильме появятся также Оскар Кучера, Павел Прилучный и Гарик Сукачев — последнему отведена роль практически без слов, некоего символического Санта-Клауса.
Создатели картины постарались совместить сразу несколько жанров: это и типичное голливудское рождественское кино, и мелодрама, и приключения, и семейная комедия в традициях Киностудии им. М. Горького.
6+
Федор Дубшан