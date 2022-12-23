Семён Альтов настроит на Новый год поэзией и надеждой

Классик юмористического жанра, сатирик Семëн Альтов перед самым Новым годом поддержит, развеселит и поможет настроиться на праздничный лад в Петербурге. Программу «Новогодняя классика от Семëна Альтова» (12+) вполне можно назвать сюрпризом, ведь деталей о ней не так много. Известно, что на сцене Балтийского дома 31 декабря, начиная с 18.00, артист прочитает как уже знакомые зрителю стихотворения, так малоизвестные вещи.

Именно поэзия, а не проза была выбрана как наиболее «праздничный» вариант, ведь стихотворный формат создает особое настроение и помогает разогнаться фантазии:

«Неспешность, мелодичность, экспрессия там, где того требует задумка автора, не дадут вам полностью расслабиться, но вместе с этим и отвлекут от повседневных мыслей и забот», — уверяют организаторы. В общем, концерт идеален для тех, кто хотел бы расслабиться, выдохнуть после рабочих будней и встретить Новый год, не думая о делах.



Разъедутся по домам зрители уже к вечеру, но, точно как раз в срок, чтобы закончить последние приготовления. Каждый увезёт с собой особый подарок — книжку-календарь на наступающий 2023.

