Куда пойти 28–30 октября: терапия смехом, «Египтомания» в Эрмитаже и сплошной Хэллоуин

На этих выходных город не спит: в преддверии Хэллоуина клубы зазывают на костюмированные вечеринки и обещают превратить страх в веселье. Ценителям более спокойного досуга тоже есть чем заняться: «интеллектуальный бомонд» отправляется изучать вопросы египтологии и говорит о гениальности на «Диалогах».

Актуальное

География — в библиотеках и в космосе

30 октября, 12:00, 12+



Фото: dictant.rgo.ru Поделиться Поделиться





Географический диктант — викторина с вопросами о культуре, географии и истории разных стран — в это воскресенье проходит очно на десятках петербургских площадок: в вузах, библиотеках, лекториях. В этом году на вопросы от Русского географического общества будут отвечать в других странах, а также на МКС, на станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде, на плавучей атомной станции на Чукотке, на пути между городами в «Сапсанах» и «Ласточках». Подробности акции, условия онлайн-участия и площадки — на сайте.



Музыка и кино — тема новых бесед

30 октября, 12:00, 13:30, 15:00, 18+



Заканчивается октябрь, приходит время очередных «Диалогов». В «Подписных изданиях» разговоры на этот раз закрутятся вокруг нот и таланта. Музыковед Юлия Бедерова расскажет про «Книгу о музыке» — издание для тех, кто хотел бы разобраться в истории и теории академического искусства. Поэт, историк литературы и критик Валерий Шубинский выступит с лекцией о Владиславе Ходасевиче — одном из важнейших поэтов XX века. Ну а финальная тема дня — диалог о Ларисе Шепитько, который проведëт киновед и режиссер Олег Ковалов. Он объяснит, как героиня его лекции стала знаменитостью в среде ценителей киноискусства, успев снять всего четыре полнометражных фильма. Для каждой части «Диалогов» — своя ссылка на регистрацию.



Архив Набокова — в Пушкинском Доме

До 11 ноября, 16+



Фото: скрин 5 канала Поделиться Поделиться





В 2021 году семейный архив Владимира Набокова — больше 10 тысяч предметов, среди которых есть бесценные фотографии, письма и дневники, — после долгих переговоров был передан Пушкинскому Дому из Швейцарии. С тех пор сотрудники постепенно показывают архив широкой публике на тематических выставках. Этой осенью в Институте выставили часть коллекции, связанную с отцом писателя. Тот был известным деятелем в политических кругах XX века, журналистом, и оказал серьёзное влияние на сына.



В музеях

«Египтомания» — уже в Эрмитаже

С 28 октября до 9 апреля, 6+



Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





Выставка этого полугодия в Эрмитаже — «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном». Экспонатами стали труды учёного и артефакты, связанные с прочтением им надписи на Розеттском камне. Этот этап стал прорывом в науке, и исследователи смогли читать и точнее трактовать древнеегипетские иероглифы. Вещи из собрания Эрмитажа в залах дополнены ценностями из коллекций 16 других музеев — в итоге собирается широкая панорама, изучающая влияние интереса людей к Египту на разные виды искусств.



Музеи проложили интеллектуальные тропы

До 5 ноября, 6+



Фото: Ольга Урванцева Поделиться Поделиться





Фестиваль «Детские дни» объединил десятки музеев Петербурга: школьникам и их родителям с началом каникул предлагается вооружиться маршрутными картами и отправиться в путь по залам в поисках особенных экспонатов. Серьёзная часть программы — лекции и мастер-классы от музеев — участников проекта. Тема этого года — «Моя коллекция», причём смысл названия связан в первую очередь с «коллекционированием» эмоций, опыта и впечатлений. Самые интересные экскурсии и события для детей и подростков «Фонтанка» собрала в отдельном гиде.



«Пунктум» покажет пути в прошлое

До 10 января, 12+



Фото: предоставлено «Росфото» Поделиться Поделиться





Выставку объединения «Пунктум» в Парадном корпусе «Росфото» составили больше сотни бромсеребряных авторских отпечатков, сделанных с 1990 по 1998 год. В коллективе, который видел своей целью «уловить ускользающую красоту в моменте» и запечатлеть в кадре время, впоследствии названное «лихими девяностыми», работали Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский. Работы их как коллектива в Петербурге показывают впервые с 1995 года.

На сцене



Альтов сделает смех заклинанием

28 октября, 19:00, 12+



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Сатирик-классик Семëн Альтов возвращается в Театр комедии им. Акимова с программой «Мир уцелел, потому что смеялся». Он напомнит, что хорошая шутка в сложные времена бывает спасительна, и расскажет самые забавные и жизненные истории из репертуара.

Billy's Band вдохновит битломанией

28 октября, 20:00, 18+



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Billy’s band играют The Beatles. В «Космонавте» прозвучат как классические композиции ливерпульской четверки, так и другие темы, которые особенно нравятся участникам коллектива Билли Новика.



Гость из Британии сыграет Рахманинова

30 октября, 20:00, 6+



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В Большом зале Филармонии с Академическим симфоническим оркестром под управлением Андрея Аниханова выступает британский пианист Фредди Кемпф. В 1998 году он стал лауреатом престижного конкурса имени Чайковского, а сегодня сотрудничает с лучшими дирижёрами мира. На петербургском концерте прозвучат сочинения Сергея Рахманинова из числа последних написанных композитором в России. Это Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Симфония № 2 . О выборе программы Кемпф планирует рассказать на неформальной встрече со всеми желающими за день до концерта. Для входа на лекцию нужна регистрация.



«Мельница» вскроет «сердце ястреба»

30 октября, 20:00, 16+



«Мельница» представляет новую концертную программу «Сердце ястреба». «Мы из песков Леванта направляемся на Север, где нас ждут не только хорошо знакомые слушателю голубые травы, неперелетные птицы и поезда в никогда, но и совершенно новые локации и новый лирический герой», — анонсировала музыкально-поэтические изменения лидер коллектива Хелависа. Поклонников собирают в зале Aurora.

«Сруб» обращается к своим «Бесам»

30 октября, 20:00, 16+



Фото: vk.com/timenclub Поделиться Поделиться





Мастодонты отечественного дарк-фолка, группа «Сруб», зажгут в Петербурге с новыми песнями. Концерт — часть Всероссийского тура «Бесы», место действия — «Время N».

Отметить Хэллоуин

VNVNC открывает свою Изнанку

28–29 октября, 23:00, 18+



В канун Дня всех святых VNVNC открывает портал в Изнанку: дресс-код желающих релоцироваться в Хоукинс 1980-х годов, точно такой, как в сериале Stranger Things, — яркие поло, кепки, наушники. Добавить к этому готовность бороться со злом — и от «своих» не отличить. В каждую из ночей на сцене — диджей и очень страшные истории.



Две точки — одно проклятие

28 и 29 октября, 17:30–6:00, 18+



Клубы «Время N» и «Сердце» претендуют на звание лучших организаторов праздника ужасов. Оба пространства станут местами музыкального шабаша — благо, чтобы попасть из одного в другое, нужно просто пересечь двор. Карнавальное безумие продлится две ночи: для гостей — DJ-сеты на нескольких сценах и антуражные фотозоны.



«Ночь в книжном»: карты и литературные ужасы

29 октября, 17:00–00:00, 18+



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В «Буквоеде» на Невском своя атмосфера: выкладки карт Таро и презентация новых книг ужасов. Программа «Ночи в книжном» начнётся со встречи с писательницей Дарьей Бобылёвой и разговора о городском и деревенском хорроре. До полуночи гости успеют поговорить про самые мистические произведения и рассказать друг другу «байки из книжного склепа».

«Саботаж» объединится с поддержкой

29 октября, 19:00, 18+



В «Ласточке» в выходные перед Хэллоуином пространство наполнится адским звучанием и праздничным жаром: в большом зале — метал-фестиваль «Саботаж». Среди гостей — Immoler, Андрсн, Macont и Энтрея. Кстати, параллельно в Малом зале будет идти концерт в поддержку независимого книжного «Фаренгейт 451», который вынужден поменять помещение и ищет новое место. Дресс-код вечеринки — максимально огненный.



«Грибоедов» уходит в Азию

29 октября, 23:00, 18+



Восточные божества спускаются на землю в Модном клубе «Грибоедов» на Chinese Haloween Party KIKAGAKU. «Шерсть, клыки, волосатая шея» — идеальный вид для тематических танцев.

Мертвецы выходят на рейв

29 октября, 23:59, 18+



Общегородской «Рейв мертвецов» — в «Космонавте». Бал нечисти закончится только с рассветом, и за это время все причастные, от Джокеров до рыцарей и давно погребëнных дев, успеют «схлестнуться в ужасном слэме» и покричать «диким воплем» под знакомые треки.

Узнать новое

Купчино откроют его жители

29 октября, 13:00, 6+



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В этот уик-энд Библиотека им. А. П. Чехова организует добрососедский фестиваль «Влюблëнные в Купчино». Местные жители проведут экскурсии по своим любимым местам и прочтут лекции на темы, в которых они разбираются лучше всего. Например, кто-то расскажет об «истории Купчина», кто-то — о «тактическом урбанизме». Пространство среди книг и под открытым небом должно стать местом для новых знакомств.



Маяковка препарирует шутки

29 октября, 19:00, 18+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Разбирать природу смеха на элементы взялись в Библиотеке им. Маяковского . На лекции «Фига в кармане. Анекдот против страха» психолог, историк, директор музея смеха «Трикстер» Станислава Смагина поделится знаниями о трансформации юмора в разные времена и секретами «идеальной шутки». Для прохода на лекцию нужна регистрация.



Якутский феномен раскроют профи

28 октября, 19:00, 16+



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Якутские фильмы вот уже не первый год провозглашаются критиками чуть ли не главным культурным открытием в сфере кино. Вот режиссëр Дмитрий Давыдов: сначала победил всех на «Кинотавре» с «Пугалом», а затем удивил нестандартной работой про мигрантов «Нелегал», которую неплохо бы посмотреть жителям всех городов-хабов. Хоррор «Иччи» Костаса Марсана в своё время только укрепил статус якутской кинематографии. О феномене локальных авторов, популярности локальных тем и о «постимперском нарративе» в пятницу в «Севкабель Порту» рассказывает критик Никита Смирнов. Вход на встречу свободный, но нужна регистрация.



Air пропитает воздух релаксом

29 октября, 18:00, 30 октября, 14:00, 18+



Фото: Центр Art & Science — Университет ИТМО Поделиться Поделиться





Арт-центр университета ИТМО Air организует «терапевтичные» лекции и встречи. В субботу во время аудиовизуального перформанса Safe Space зрители погрузятся в среду, где звук и изображения в будут следовать друг за другом, рождаться в режиме реального времени, множиться и исчезать, вызывая воспоминания. Главное, что такая среда должна привести мысли в спокойствие и помочь нащупать точку опоры. На воскресенье в галерее Air запланирована лекция и прогулка «Дышать». Участников ждут разговор о чатах с точки зрения художественной практики и предложение «найти новый взгляд на мир, самих себя, вдохновение и язык» через переписку в мессенджере. На оба события нужна регистрация.

На экранах

«Плотник» покажет силу родительства

С 27 октября, 16+



В прокат выходит новый фильм Авдотьи Смирновой «Плотник». История страшная и в то же время вполне типичная: в семье заболевает ребёнок, и его отец делает всё, чтобы его спасти. Сценаристом ленты выступила писательница Марина Степнова, написавшая «Сад» и «Женщин Лазаря».



«Вельга» обрела новые смыслы

С 27 октября, 18+



Взявшись за экранизацию «Велги» Ивана Бунина, Анастасия Нечаева, дочь режиссера Леонида Нечаева, снявшего, например, «Приключения Буратино», перенесла историю безответной любви в наше время и фоном добавила тему эмиграции из деревень в города. Главную роль в картине исполнила Ольга Бодрова. Вместе с ней в кадре — Сергей Шакуров и Алексей Гуськов.



«Петрополис» Фокина вышел в прокат

С 27 октября, 16+



Фото: скрин Поделиться Поделиться





Худрук Александринки Валерий Фокин впервые за двадцать лет занялся съëмками кино. Его «Петрополис» — сюжет об антропологе из секретного отдела ООН. Герой прогнозирует реакцию человечества на первый контакт с инопланетными формами жизни, но особенность в том, что сценарий очень скоро перестаëт быть просто гипотезой. Главного героя играет Антон Шагин, его партнёром в кадре стала Юлия Снигирь. «Петрополис» — экранизация повести Кирилла Фокина, сына самого режиссëра. Среди вдохновителей творческая команда проекта называет таких классиков научной фантастики, как Станислав Лем и Филип Дик.



«Иван Грозный» — тема уик-энда

С 27 октября



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В кинотеатрах — сразу две ленты об Иване Грозном. «Либерея: охотники за сокровищами» (12+) — своеобразный ответ «Ларе Крофт» от режиссёра Глеба Орлова («Поддубный»). По сюжету пара героев обнаруживает считавшуюся утраченной легендарную библиотеку царя и попадает в приключения. Карен Оганесян («Илия Муромец»), в свою очередь, снял «Грозного папу» (6+). В ленте он развил популярную историю о том, как правитель убил своего сына. И вот на экране царь мечтает повернуть время вспять, чтобы, конечно же, всë исправить, а попадает в нашу эпоху.

«Балабанов: до и после» — исследование эпохи и психики

С 29 октября до 6 ноября, 16+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Своеобразным дополнением к выставке «Балабанов» в «Севкабель Порту» стал кинофестиваль «Балабанов: до и после». Показы лент мастера, его друзей и последователей пройдут, в частности, на «Ленфильме». Гости — режиссëры и участники съëмочных групп. В воскресенье в 16:00 кинокритик Василий Степанов представит публике ленту Сергея Бодрова «Сëстры». Расписание и ссылки на регистрацию — на странице.

