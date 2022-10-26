Группа «Сруб» покажет петербуржцам своих «Бесов»

Новосибирская группа «Сруб» уже давно заслужила себе репутацию мастодонтов отечественного дарк-фолка. Этой осенью музыканты едут по России с туром «Бесы» — так называется одна из песен нового релиза группы «Веры пиры». Услышать новые композиции Петербург сможет 30 октября в клубе «Время N» (16+).

Несмотря на то что сами музыканты «Сруба» избегают каких-либо жанровых рамок, и звучание, и тематика песен, и визуальное оформление выдают во всем этом постпанк на стыке с дарк-фолком. «Сруб» — это мрачная гитарная музыка, которая увлекает в чащобы темных лесов.

Коллектив с момента своего основания регулярно выпускает новый материал — альбомы «Сруба» выходят практически каждый год. Даже сложный 2022-й не стал исключением — в мае вышел альбом «Веры пиры».



Петербуржцы услышат не только новинки, но и уже знакомые композиции, такие, как «988», «Угомони зло», «Так пляшет смерть» и другие.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

