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    Группа «Сруб» покажет петербуржцам своих «Бесов»

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    Новосибирская группа «Сруб» уже давно заслужила себе репутацию мастодонтов отечественного дарк-фолка. Этой осенью музыканты едут по России с туром «Бесы» — так называется одна из песен нового релиза группы «Веры пиры». Услышать новые композиции Петербург сможет 30 октября в клубе «Время N» (16+).

    Фото: vk.com/timenclub
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    Несмотря на то что сами музыканты «Сруба» избегают каких-либо жанровых рамок, и звучание, и тематика песен, и визуальное оформление выдают во всем этом постпанк на стыке с дарк-фолком. «Сруб» — это мрачная гитарная музыка, которая увлекает в чащобы темных лесов.

    Коллектив с момента своего основания регулярно выпускает новый материал — альбомы «Сруба» выходят практически каждый год. Даже сложный 2022-й не стал исключением — в мае вышел альбом «Веры пиры».

    Петербуржцы услышат не только новинки, но и уже знакомые композиции, такие, как «988», «Угомони зло», «Так пляшет смерть» и другие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/timenclub

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